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Ziraat GYO halka arz sonuçları | Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?

30.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat GYO’nun 22 Nisan’da SPK tarafından halka arzı onaylanmıştı. SPK, Ziraat GYO için borsa kodu ZRGYO olarak, hisse fiyatını ise 1 lira 60 kuruş olarak belirlemişti. 28 – 29 – 30 Nisan tarihleri arası ise talep toplama tarihleri olarak açıklandı. 30 Nisan yani bugün akşam 17:00’ye kadar sürecek olan talep toplama işlemlerinin sonuçları için yatırımcılar bilgi almaya çalışıyor.

Ziraat GYO halka arz sonuçları | Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?

Ziraat GYO’nun halka arzı için talep toplama işlemleri 28 Nisan itibariyle başladı. 30 Nisan’a kadar sürecek talep toplama işlemleri için yatırımcılar bugün akşam 17:00’a kadar işlemlerini yapabilecek. Ziraat GYO talep toplama bitiminden sonra sonuçların açıklanacağı tarih ise merak ediliyor.

ZİRAAT GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ VE BORSA KODU

Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

ziraat gyo halka arz

ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Talep toplama sonuçları Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacaktır.

ZİRAAT GYO BAŞVURU KANALLARI

Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

Ziraat Yatırım Kanallarından,
• Ziraat Yatırım E-şube
• Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
• Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS
• 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
Ziraat Bankası Kanallarından
• Ziraat Bankası internet şubesi
• Ziraat Mobil “ Yatırım/ Halka Arz” menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

ziraat

Ziraat Bankası hesaplarıyla ZRGYO halka arzına katılmak için Ziraat Yatırım hesabının olması gereklidir. Ziraat Yatırım hesabınız yoksa; Ziraat Mobil ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ile kolayca açabilirsiniz.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ DETAYLARI
Ziraat GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 3.520.215.000 TL’den 4.693.620.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek
1.173.405.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.
Halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlenmiştir.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

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