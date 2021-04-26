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Ziraat GYO halka arz | Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılıyor? Ziraat GYO borsa kodu

26.04.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat GYO’nun halka arzının onaylanmasından sonra ise birçok kişi hisse fiyatı, borsa kodu gibi detayları araştırmaya başladı. Ziraat GYO’nun halka arzı için talep toplama tarihleri de belli oldu. GYO’nun hisse fiyatı da 1 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Ziraat GYO halka arz | Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılıyor? Ziraat GYO borsa kodu

Son zamanlarda birçok kurum Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK), başvurarak halka arz onayı alıyor. Bunlardan biri olan Ziraat GYO’nun da halka arzı SPK tarafından onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat GYO’nun halka arzında hisse fiyatını 1,60 TL olarak açıkladı.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

ZİRAAT GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ VE BORSA KODU

Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

ziraat gyo halka arz

ZİRAAT GYO BAŞVURU KANALLARI

Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

Ziraat Yatırım Kanallarından,
• Ziraat Yatırım E-şube
• Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
• Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS
• 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
Ziraat Bankası Kanallarından
• Ziraat Bankası internet şubesi
• Ziraat Mobil “ Yatırım/ Halka Arz” menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

ziraat gyo

Ziraat Bankası hesaplarıyla ZRGYO halka arzına katılmak için Ziraat Yatırım hesabının olması gereklidir. Ziraat Yatırım hesabınız yoksa; Ziraat Mobil ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ile kolayca açabilirsiniz.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ DETAYLARI

Ziraat GYO’nun çıkarılmış sermayesinin 3.520.215.000 TL’den 4.693.620.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek
1.173.405.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.
Halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlenmiştir.

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SERMAYE PİYASASI KURULU
SPK haftalık bültenine göre Kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin 290 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 91 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 68 milyon 310 bin lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin 232 milyon 428 bin 899 lira 86 kuruş lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu ihracı, Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin 400 milyon dolar Tahvil/Finansman Bonosu, Denizbank AŞ'nin 3 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı, Akbank T.A.Ş'nin 2 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı başvurusunu kabul etti.

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Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ(GEDZA) pay piyasasında 3 Eylül 2020-18 Eylül 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Serkan Akıncı'ya GEDZA pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması sebebiyle 215 bin 904 lira 20 kuruş idari para cezası verildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Anıl Kırbıyık hakkında sahte banka dekontları düzenlenmesi ve kullanılması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Ayrıca Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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