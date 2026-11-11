Kamu bankaları birleşiyor! Hisse devirleri başladı

Kamu sermayeli üç katılım bankasının tek çatı altında birleştirilmesi sürecinde önemli bir aşama tamamlandı. Türkiye Varlık Fonu, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın hisselerinin tamamının TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ'ye devredildiğini duyurdu.

İKİ BANKANIN HİSSE DEVRİ TAMAMLANDI

Türkiye Varlık Fonu'nun internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, TVF 7 Ekim 2026 tarihli açıklamasında duyurulan pay devir sözleşmeleri kapsamında, ilgili yasal ve düzenleyici süreçlerin ardından kapanış işlemleri tamamlandı.

Bu adımla, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında toplanması yönünde başlatılan işlemlerde önemli bir süreç tamamlandı. Bu birleşmeyle birlikte katılım finans kurumlarının kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılması, finansal piyasalar içindeki paylarının büyütülmesi hedefleniyor.

Türkiye Varlık Fonu, yatırım stratejisi doğrultusunda finansal piyasaların derinleşmesine ve katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ERDOĞAN BİRLEŞME PLANINI DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde üç kamu katılım bankasının birleştirileceğini açıklamıştı.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır."