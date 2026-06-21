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Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu: 40 ayrı renk bir arada

Bilecik’in ilk gül bahçesi, 100 çeşit ve 40 farklı renkteki 1.300 kök gülle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bahçe, turizme de katkı sağlıyor.

Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu: 40 ayrı renk bir arada

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde oluşturulan ve bölgenin ilk gül bahçesi olma özelliğini taşıyan eşsiz proje, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu: 40 ayrı renk bir arada 1

Pazaryeri'ne bağlı Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın hemen yanında göl manzarası eşliğinde yaklaşık 5 dönümlük alanda kurulan gül bahçesi, adeta renklerin ve kokuların buluştuğu bir yaşam alanına dönüştü. Yüz farklı çeşitten oluşan, 40 ayrı renkte ve bin 300 kök gülün yer aldığı bahçe, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının yeni uğrak noktası haline geldi. Bahçeyi ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, işletme sahibi Mustafa Turhal'dan bahçede yetiştirilen özel gül türleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu: 40 ayrı renk bir arada 2

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Başkan Tekin, ilçeye kazandırılan bu özel alanın sadece bir gül bahçesi olmadığını, aynı zamanda Pazaryeri'nin turizm potansiyeline katkı sağlayan önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Pazaryeri'miz doğal güzellikleriyle her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bilecik'te bir ilk olan bu gül bahçesi, ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sunuyor. Kırmızıdan sarıya, pembeden mora kadar onlarca farklı rengin bir arada bulunduğu bahçe, ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunarken, göl manzarasıyla birleşen doğal atmosfer huzur arayan vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşanacağı düşünülen gül bahçesinin, Pazaryeri'nin doğa turizmi rotalarında önemli bir durak haline gelmesi bekleniyor. Başkan Zekiye Tekin'in destekleriyle ilçede hayata geçirilen ve ilgi gören bu tür projeler, Pazaryeri'nin doğal ve turistik kimliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Emek veren işletmecimizi tebrik ediyor, bu güzel yatırımın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu: 40 ayrı renk bir arada 3

DOĞA VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ YENİ ROTASI

Öte yandan Bilecik'in ilk gül bahçesi, yüzlerce gülün büyüleyici güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlarken, Pazaryeri de doğa ve turizmde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
gül Bilecik Pazaryeri
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