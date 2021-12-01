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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Cezası 846 lira

01.12.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün başladı.1 Nisan 2022'de sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği değiştirme ücreti 80 liradan başlıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Cezası 846 lira

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması başladı.

UYGULAMANIN AYRINTILARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu bugün başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

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