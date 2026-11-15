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Zorunluluk bugün başladı: Para cezası var

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, can ve mal güvenlikleri açısından sürücülerin bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasına uymalarının önemli olduğunu söyledi. Yiğiner, zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacağını vurguladı.

Zorunluluk bugün başladı: Para cezası var

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım-15 Nisan tarihlerinde tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu anımsatarak, özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımının önerildiğini vurguladı.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacağını dile getiren Yiğiner, başta taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren ulaşım esnafı olmak üzere tüm sürücülerin kışa yönelik hazırlıklarını zamanında tamamlamalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Zorunluluk bugün başladı: Para cezası var 1

"7 DERECENİN ALTINDA KIŞ LASTİĞİ KULLANIMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Yiğiner, kış lastiklerinin yalnızca kar yağışında değil düşük hava sıcaklıklarında da sürüş güvenliğine önemli katkı sağladığına dikkati çekerek, "Kış lastiği kullanımı yalnızca yasal bir zorunluluk değil aynı zamanda can ve mal güvenliğimiz açısından hayati önem taşıyan bir tedbirdir. Sürücülerimizin hem cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları hem de güvenli yolculuk yapabilmeleri için kış lastiğini taktırmaları ve mevsim şartlarına karşı önlemlerini zamanında almaları gerekir." diye konuştu.

Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle standart yaz lastiklerinin yol tutuş performansının olumsuz etkilenebildiğini anlatan Yiğiner, kış lastiklerinin ise özel kauçuk yapıları sayesinde düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyarak daha iyi yol tutuşu ve frenleme performansı sağladığını söyledi.

Yiğiner, sürücülerin kar yağışını beklemeden mevsim şartlarına uygun lastik kullanmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yasal zorunluluk kapsamında bulunmayan özel araç sahiplerine de kendi güvenlikleri ve trafikteki diğer sürücülerin güvenliği için kış lastiği kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Zorunluluk bugün başladı: Para cezası var 2

Sürücülerin araçlarının genel bakım ve kontrollerini zamanında yaptırmaları gerektiğini belirten Yiğiner, şunları kaydetti:

"Motor yağı, akü, fren sistemi, silecekler, klima ve kalorifer sistemi ile aydınlatma ve sinyal donanımlarının kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca araçlarda ilk yardım çantası, trafik ikaz işareti, çekme halatı ve ihtiyaç duyulabilecek zincir gibi ekipmanların bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Özellikle uzun yola çıkacak sürücülerimizin hava ve yol durumunu önceden kontrol etmeleri, trafik kurallarına titizlikle uymaları büyük önem taşımaktadır. İnsan hayatının her şeyden önce geldiği unutulamamalıdır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kış lastiği
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