FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Ekonomik güven 11 ayın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven 11 ayın en düşük seviyesinde

30.07.2024 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı.

Ekonomik güven 11 ayın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi Temmuz'da gerilemesini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 95,8 iken, Temmuz ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 94,4 değerini aldı.

Böylelikle endeks Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 98,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Merkez bankalarından altın hamlesi! Rekor seviyeye çıktıMerkez bankalarından altın hamlesi! Rekor seviyeye çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi
En Çok Okunan Haberler
En ucuzu bile 750 bin lira olunca ikinci el otomobilin pabucu dama atıldı

En ucuzu bile 750 bin lira olunca ikinci el otomobilin pabucu dama atıldı

Kredi kartında istenilen oldu!

Kredi kartında istenilen oldu!

Alex 20 dakikada 3-0 geriye düşünce takımı sahadan çekti!

Alex 20 dakikada 3-0 geriye düşünce takımı sahadan çekti!

Ambulansla hafif ticari kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Ambulansla hafif ticari kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Paketi 100 liraya koşuyor! Yeni zam yolda

Paketi 100 liraya koşuyor! Yeni zam yolda

Türkiye'ye olması gerekenden daha az ödüyorlar!

Türkiye'ye olması gerekenden daha az ödüyorlar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.