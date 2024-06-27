Ekonomik güven 7 ayın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Endeks böylece Kasım 2023'ten beri en düşük düzeye geriledi.

Endeks mart ayında kritik eşik olan 100 seviyesini gördükten sonra üç aydır art arda düşüş eğiliminde seyrediyor.

TÜM GÜVEN ENDEKSLERİNDE DÜŞÜŞ

Haziran ayında tüketici güven endeksi önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 azalarak 108,8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 azalarak 87,9 seviyesine geriledi.

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.





