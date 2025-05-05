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ENAG Nisan ayı enflasyonunu açıkladı!

Bugün kritik enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon Araştırma Grubu TÜİK öncesi Nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. ENAG'ın hesaplamalarına göre Nisan ayında enflasyon yüzde 4,46 oranında olurken 12 aylık artış yüzde 73,88 oldu.

ENAG Nisan ayı enflasyonunu açıkladı!
Ezgi Sivritepe

ENAG Nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Vatandaşların heyecanla beklediği enflasyon verisi bugün açıklanıyor. TÜİK Nisan ayı enflasyon verisini saat 10.00'da duyuracak. TÜİK öncesi ise ENAG Nisan ayı enflasyonunu kendi hesaplamalarına göre açıkladı.

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NİSAN AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

ENAG'ın enflasyon sepetine göre, Nisan ayı enflasyonu yüzde 4,46 oranında gerçekleşirken 12 aylık artış işse yüzde 73,88 oldu.

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ENAG'ın enflasyon tablosuna göre, en fazla fiyata artışı yüzde 9,67 ile haberleşmede yaşanırken sağlık sektöründe fiyat artışı yaşanmadığı aktarıldı.

ENAG'ın enflasyon tablosu şu şekilde:

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Hissenet
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Enflasyon ENAG
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