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Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Verilere göre, tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 23,57 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,52 ile patates olarak belirlendi.

Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 13,02 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 8,7 ile şans oyunları izledi. Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 7,09 ile otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri, yüzde 6,77 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 6,24 ile orta öğretim ve yüzde 5,86 ile elektrikli küçük ev aletleri yer aldı.

Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! 1

EN ÇOK PATATES UCUZLADI!

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 14,52 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 13,75 ile yumurta, yüzde 4,23 ile taze sebzeler, yüzde 4,03 ile tavuk eti, yüzde 2,65 ile bilgisayar ve ekipmanları takip etti.

Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! 2

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

  • Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı: 23,57
  • Kahvaltılık tahıl ürünleri: 13,02
  • Şans oyunları: 8,7
  • Otel, pansiyon ve benzeri yerlerde konaklama hizmetleri: 7,09
  • Okul öncesi eğitim ve ilköğretim: 6,77
  • Orta öğretim: 6,24
  • Elektrikli küçük ev aletleri: 5,86
  • Fırın ocak ve fırınlı ocak: 5,54
  • Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul ve benzeri): 5,16
  • Çikolata ve şekerlemeler : 5,04

Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! 3

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! 4

  • Patates: -14,52
  • Yumurta: -13,75
  • Taze sebzeler (patates hariç): -4,23
  • Tavuk eti: -4,03
  • Bilgisayar ve ekipmanları : -2,65
  • Çocuk giyim: -2,21
  • Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam ve benzeri): -1,89
  • Süt: -1,72
  • Evle ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası ve benzeri): -1,46
  • Motosikletler: -1,41

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patates Enflasyon Zam fiyat tüik
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