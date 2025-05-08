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İŞKUR ile 4 ayda 400 binden fazla kişi iş buldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yılın ilk 4 ayında 437 bin 291 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" sözlerini kullandı.

İŞKUR ile 4 ayda 400 binden fazla kişi iş buldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirdikleri uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."

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AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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