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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor, heyecanla bekleniyordu: Politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Aralık ayından beri faizi kademe kademe düşüren Merkez Bankası, Mart ayındaki gelişmelerin ardından 17 Nisan tarihinde politika faizini 350 baz puan yükseltmişti. Bugün ise Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizi indirme kararı aldı. Peki, politika faizi yüzde kaç oldu? PPK metninde hangi mesajlar verildi? İşte 24 Temmuz 2025, Para Politikası Kurulu faiz kararı ve detaylar...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor, heyecanla bekleniyordu: Politika faizi belli oldu
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası piyasaların heyecanla beklediği faiz kararını saat 14.00'de duyurdu. Yatırımcıların beklediği karar Para Politikası Kurulu'nun ardından öğrenildi. Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan kurul, Temmuz ayı politika faizi kararını açıkladı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor, heyecanla bekleniyordu: Politika faizi belli oldu 1

13 AYIN ARDINDAN BİR İLK!

Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Merkez Bankası, faiz indirimine ara vermişti. 17 Nisan tarihinde faizi 13 ay ardından ilk defa yükselten Merkez Bankası, 350 baz puan artış ile politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltmişti. Böylece 2024 Aralık'ta başlayan faiz indirim döngüsüne ara verilmişti.

17 Nisan tarihinde kurul metninde ise, "Politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor, heyecanla bekleniyordu: Politika faizi belli oldu 2

ANKETLER NE DEMİŞTİ?

Bugün ise Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Karar öncesi AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler faiz indirimin geleceğini tahmin etti. Gerçekleştirilen ankette ekonomistlerin tahminleri şu şekilde oldu:

  • 21 ekonomistin çoğunluğu TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50 seviyesine çekeceği yönünde görüş bildirdi.

  • Katılımcıların 11’i 250 baz puan, 4’ü 300 baz puan, 6’sı ise 350 baz puan indirim beklentisini dile getirdi.

  • Anket sonuçları, faiz indirimi beklentilerinin 250 ile 350 baz puan arasında yoğunlaştığını ortaya koydu.
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor, heyecanla bekleniyordu: Politika faizi belli oldu 3

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

24 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen PPK'da ise politika faizi için karar verildi. Buna göre Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43 olarak belirledi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.

Kurul'un yayımladığı karar metninde ise ifadeler yer aldı:

"Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır"

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Anahtar Kelimeler:
faiz Merkez Bankası politika faizi Fatih Karahan
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
haydi bismillah
@hensar Zengini zengi yapan bir politikaya Nasıl hadi bismillah diyebiliyorsun.Demiyorsun ki bu hale neden geldik kim getirdi sor beynine zor değil.Akp li olmak ekonomi ve her ne konuda ne olursa olsun doğrudur demek zorunda değilsin.Partizanca düşünmemek gerekir akıl ve bilim ışığında düşünmek gerekmez mi
dolar ve altında yükseliş başladı....
çok ilginç gercekten ekonomıden bıktık hersey ates pahası
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