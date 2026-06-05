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MSB'den bedelli askerlik açıklaması: Ücretler güncellenecek

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini bildirdi.

MSB'den bedelli askerlik açıklaması: Ücretler güncellenecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.

"MEMUR AYLIK KATSAYISINA GÖRE GÜNCELLENECEKTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik
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