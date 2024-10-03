SON DAKİKA! ENAG Eylül ayı enflasyonu açıkladı!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında yüzde 5,34 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

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