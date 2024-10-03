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SON DAKİKA! ENAG Eylül ayı enflasyonu açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.10.2024 09:23
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Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında yüzde 5,34 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA! ENAG Eylül ayı enflasyonu açıkladı!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında yüzde 5,34 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

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Enflasyon
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