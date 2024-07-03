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SON DAKİKA: ENAG Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.07.2024 09:27
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Son dakika haberi... Maaş zamlarını etkileyecek verinin açıklamasının sadece dakikalar kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu öncesi ENAG haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

SON DAKİKA: ENAG Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi... Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrilmişken Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında yüzde 4,27 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 41,16 oldu.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında yüzde 4,27 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 41,16 oldu.

ENAG'ın verilerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 5,66, 12 aylık artışı ise yüzde 120,66 olarak gerçekleşmişti.

Express


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