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SON DAKİKA: Merkez Bankası duyurdu! Vatandaş, piyasa ve reel sektörle aynı fikirde değil! İşte enflasyon beklentisi...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.07.2024 10:28
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Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın "Sektörel Enflasyon Beklentileri"nin sonuçları yayımladı. Vatandaş, piyasa ve reel sektörün aksine enflasyonda artış bekliyor. İşte hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentisi...

SON DAKİKA: Merkez Bankası duyurdu! Vatandaş, piyasa ve reel sektörle aynı fikirde değil! İşte enflasyon beklentisi...

SON DAKİKA: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için yükseldiğini bildirdi. Merkez Bankası verilerine göre, temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 55'e geriledi. Hanehalkının enflasyon beklentisi 0,5 puan artarak yüzde 72 seviyesine yükseldi.

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TCMB, Temmuz 2024’e ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

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ENFLASYON BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

Buna göre, temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 55 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası enflasyon beklentisi vatandaş
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