FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiriyor! TÜİK Kasım ayı enflasyonunu duyurdu! İşte 7'den 70'e herkesin beklediği o veri

SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiriyor! TÜİK Kasım ayı enflasyonunu duyurdu! İşte 7'den 70'e herkesin beklediği o veri

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.12.2024 10:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi.... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayının enflasyon oranını açıkladı. Eğitimden gıdaya kadar bir aylık enflasyon raporunu paylaşan TÜİK, kasım ayının aylık ve yıllık enflasyon verisini kamuoyuna duyurdu. Peki milyonları etkileyen kasım ayı enflasyon oranı ne oldu? Kasım ayında yıllık enflasyon nasıl gerçekleşti? Kasım ayı enflasyonu beklentilere paralel mi? İşte TÜİK'in açıkladığı yılın on birinci enflasyon verisi...

SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiriyor! TÜİK Kasım ayı enflasyonunu duyurdu! İşte 7'den 70'e herkesin beklediği o veri

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde enflasyon verisini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bugün açıklanan enflasyon verisi vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Kasım ayı enflasyonu açıklanmadan önce anketler de yapıldı. Peki yapılan anketlerde Kasım ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK Kasım ayı enflasyon verisini ne kadar olarak açıkladı? İşte cevabı...

Enflasyon

ANKETLER KASIM AYI ENFLASYONU İÇİN NEYİ İŞARET ETTİ?

AA Finans, geçtiğimiz günlerde 15 ekonomistin katılımı ile kasım ayı enflasyon verisini paylaştı. Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı. Bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörüldü.

Bloomberg HT’nin Kasım ayı enflasyonu için 13 kurum ile beraber anket yaptı. Buna göre, Kasım'da enflasyonun aylık yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oldu. Kasım'da yıllık enflasyonun da yüzde 46,60 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmişti.,

Foreks Haber enflasyon beklenti anketi ise 20 katılımcı ile gerçekleşmişti. . TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,33 ve yüzde 1,80 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 47,22 ila yüzde 46,50 bandında oluşmuştu.

iStock-647148892 (1)

TÜİK 2024 KASIM AYININ ENFLASYON VERİSİNİ AÇIKLADI

TÜİK bugün saat 10.00'da kasım ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 2,24 olurken; yıllık enflasyon oranı yüzde 47,09 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

iStock-1457185009

106 BAŞLIKTA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
tüik enflasyon
En Çok Okunan Haberler
Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

AVM'ye gidenler duyunca inanamadı! Giriş ücreti iddiasına açıklama geldi

AVM'ye gidenler duyunca inanamadı! Giriş ücreti iddiasına açıklama geldi

4 saat 46 dakika sonra aracının başına döndü, ödediği para şaşkınlık yarattı

4 saat 46 dakika sonra aracının başına döndü, ödediği para şaşkınlık yarattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.