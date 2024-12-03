SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiriyor! TÜİK Kasım ayı enflasyonunu duyurdu! İşte 7'den 70'e herkesin beklediği o veri

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde enflasyon verisini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bugün açıklanan enflasyon verisi vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Kasım ayı enflasyonu açıklanmadan önce anketler de yapıldı. Peki yapılan anketlerde Kasım ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK Kasım ayı enflasyon verisini ne kadar olarak açıkladı? İşte cevabı...

ANKETLER KASIM AYI ENFLASYONU İÇİN NEYİ İŞARET ETTİ?

AA Finans, geçtiğimiz günlerde 15 ekonomistin katılımı ile kasım ayı enflasyon verisini paylaştı. Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı. Bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörüldü.

Bloomberg HT’nin Kasım ayı enflasyonu için 13 kurum ile beraber anket yaptı. Buna göre, Kasım'da enflasyonun aylık yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oldu. Kasım'da yıllık enflasyonun da yüzde 46,60 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmişti.,

Foreks Haber enflasyon beklenti anketi ise 20 katılımcı ile gerçekleşmişti. . TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,33 ve yüzde 1,80 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 47,22 ila yüzde 46,50 bandında oluşmuştu.

TÜİK 2024 KASIM AYININ ENFLASYON VERİSİNİ AÇIKLADI

TÜİK bugün saat 10.00'da kasım ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 2,24 olurken; yıllık enflasyon oranı yüzde 47,09 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,49 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

106 BAŞLIKTA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 106 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,56 olarak gerçekleşti.