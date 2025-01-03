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  4. SON DAKİKA| TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı! Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yıllık enflasyon da belli oldu! İşte Türkiye'nin beklediği o veriler...

SON DAKİKA| TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı! Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yıllık enflasyon da belli oldu! İşte Türkiye'nin beklediği o veriler...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.01.2025 10:01
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Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Tüm kalemlerin dahil edildiği enflasyon raporunu paylaşan TÜİK, 2024 yılının son enflasyon raporunu kamuoyuna duyurdu. Peki Aralık ayı enflasyonu ne kadar oldu? Yıl sonu enflasyon hedefleri tuttu mu? Aralık ayı enflasyonu beklentileri karşıladı mı? İşte detaylar...

SON DAKİKA| TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı! Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yıllık enflasyon da belli oldu! İşte Türkiye'nin beklediği o veriler...

TÜİK bugün 2024 yılının son enflasyon verisini kamuoyuna duyurdu. Vatandaşların yakından takip ettiği enflasyon raporunu TÜİK saat 10.00'da açıkladı. TÜİK'in enflasyonu açıklaması ile yıl sonu enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. Hedeflerin konulduğu yıl sonu enflasyon oranını ise milyonlar merak ederken aylık enflasyon oranını da araştırmaya başladı. Peki, TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıl sonu enflasyon yüzde kaç oldu? Aylık enflasyon yüzde kaç olarak açıklandı? İşte ayrıntılar...

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ARALIK AYI ENFLASYONU İÇİN BEKLENTİLER...

Merkez Bankası'nın hazırladığı 69 katılımcı ile düzenlenen Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,72 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu; yıl sonu enflasyonun ise 45,28 olarak açıklanmıştı.

AA Finans'ın 19 katılımcı ile düzenlediği anketinde ise Aralık ayı enflasyon beklentisi 1,61 olurken; yıl sonu enflasyon beklentisi ise 45,21 olarak duyurulmuştu.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN TAHMİNLERİ

Yıl sonu enflasyon tahminleri ise şu şekildeydi:

Orta Vadeli Program'da 2024 yılı yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5
Merkez Bankası'nın 2024 yılı yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44

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TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyona göre;
Aralık ayı aylık enflasyonu yüzde 1,03
2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38
12 aylık enflasyon oranı ise yüzde 58,51 oldu.

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EN AZ FİYATI ARTAN ULAŞIM OLDU!

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %91,64 ile eğitim oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,37 olarak gerçekleşti.

FİYATI EN ÇOK ARTAN EV EŞYASI OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %2,78 ile ev eşyası oldu.

Anahtar Kelimeler:
tüik enflasyon Aralık ayı enflasyon oranları
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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Bizde yedik.. en az yüzde 150
enflasyon düştü ama piyasa neden düşmüyor
YERSEN....
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