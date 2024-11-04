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SON DAKİKA! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı... İşte milyonların beklediği o veri!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.11.2024 10:00
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SON DAKİKA... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayının enflasyon oranını açıkladı. Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verisi bu ay 4 Kasım Pazartesi günü kamuoyuna duyuruldu. Eğitimden gıdaya kadar bir aylık enflasyon raporunu paylaşan TÜİK, ekim ayının aylık ve yıllık enflasyon verisini paylaştı. Peki, milyonları etkileyen enflasyon oranı Ekim ayında nasıl gerçekleşti? TÜİK'in verilerine göre 2024 Ekim ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte cevabı...

SON DAKİKA! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı... İşte milyonların beklediği o veri!

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde enflasyon verisini kamuoyu ile paylaşıyorken bu ay takvimden dolayı 4 Kasım Pazartesi günü duyurdu. Milyonları etkileyen enflasyon verisi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. TÜİK eylül ayı enflasyon oranını yüzde 2,97 olarak açıklarken; yıllık enflasyon oranını yüzde 49,38 olarak açıklamıştı. Peki ekim ayı enflasyon oranı ne oldu?

BEKLENTİLER YÜZDE 2,46 YÖNÜNDEYDİ

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomistin ekim ayı enflasyon tahmini yüzde 2,46 iken yıllık enflasyon tahminleri ise yüzde 44,23 olmuştu. Ekonomistler ekim ayı enflasyon tahminini 2-2,75 bandında tutmuştu.

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Foreks Haber'in 18 ekonomist ile yaptığı ankette ise ekim ayı enflasyon tahmini ortalama olarak yüzde 2,49 olarak gerçeklemiş yıllık enflasyon için ise yüzde 48,02 olarak ifade edilmişti. Ankete katılan ekonomistler, eylül ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ekimde dengeleneceğine işaret etmişti.

Bloomberg HT'nin ekim ayı için düzenlediği ankete 19 kurumdan katılım sağlanmıştı. Buna göre, ekim ayında enflasyonun aylık yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde olurken yıllık enflasyonun yüzde 48 yönünde gerçekleşeceği tahmin edilmişti.

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TÜİK 2024 EKİM AYI ENFLASYON ORANINI AÇIKLADI!

TÜİK bugün saat 10.00'da ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 2,88 olurken; yıllık enflasyon oranı yüzde 48,58 oldu.

EN AZ ARTIŞ ULAŞIMDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu.

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GİYİMDE ARTIŞ ZİRVE OLDU

Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

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26 BAŞLIKTA DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,65 olarak gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
tüik ekim enflasyon
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