TÜİK AÇIKLADI! Devletin bütçe açığı arttı! Sebebi deprem oldu... 1 trilyonda fazla!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), genel devlet açığını 2023 yılı için 1 trilyon 272 milyar 714 milyon TL olarak tahmin etti ve bir önceki yıl yüzde 2,1 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı %4,8'e yükseldiğini açıkladı.

TÜİK bu açığının sebebini ise hanehalkı ve iş yerlerine yönelik yapılan deprem yardımları olduğunu belirtti.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI FAZLA VERDİ!

Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2023 yılında açık verirken sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2023 yılında yüzde 29,3'e düştü.

DEVLETİN GELİRİ YÜKSELDİ

Genel devlet toplam gelirleri 8 trilyon 204 milyar 943 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 30,9'a yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2023 yılında 9 trilyon 477 milyar 658 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35,7'ye yükseldi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2023 yılında 6 trilyon 656 milyar 251 milyon TL'ye yükseldi

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2022 yılında yüzde 47,8 iken 2023 yılında yüzde 48,2'ye yükseldi.

Gelir, servet gibi üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 26,6'ya düşerken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 25'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,2'ye düştü.