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TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı! Aylık bazda yüzde 2 oldu

27.09.2024 11:32
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 eylül ayının ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK'İn verilerine göre, ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2 artarak 95 oldu.

TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı! Aylık bazda yüzde 2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, ağustosta 93,1 olan endeks, eylülde yüzde 2 artarak 95'e yükseldi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI!

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,4 artışla 78,2'ye çıktı. Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 1,2 yükselişle 99,2 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 112,6'ya, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 artışla 110,6'ya yükselirken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 azalışla 87,8 değerini aldı.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Ekonomik Güven Endeksi Tüketici Güven Endeksi tüik
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