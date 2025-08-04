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TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor, milyonlar nefesini tutmuştu...

Temmuz ayı enflasyonu açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verisi bugün saat 10.00'da kamuoyuna duyuruldu. Milyonların heyecanla beklediği enflasyon her ayın 3'ünde açıklanmasına rağmen takvimden dolayı 4 Ağustos 2025 tarihinde belli oldu. Peki, Temmuz enflasyonu aylık ve yıllık yüzde kaç olarak gerçekleşti. İşte Temmuz enflasyonu verisi son dakika...

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor, milyonlar nefesini tutmuştu...
Ezgi Sivritepe

TÜİK Temmuz enflasyonunu duyurdu. Milyonların heyecanla beklediği, 7'den 70'e herkesi ilgilendiren Temmuz enflasyonu bugün açıklandı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi kira zamlarından, maaşlara kadar pek çok kalemi etkiliyor. Peki bugün Temmuz ayı enflasyonu yüzde kaç olarak açıklandı? TÜİK'in enflasyonu öncesi tahminler ne yöndeydi?

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkesi ilgilendiriyor, milyonlar nefesini tutmuştu... 1

ANKETLER NE DEMİŞTİ?

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin Temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer almıştı.

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Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a düşeceğini tahmin edilmişti.

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkesi ilgilendiriyor, milyonlar nefesini tutmuştu... 2

TCMB'DEN ENFLASYON TAHMİNİ

Ayrıca, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu karar metninde ise Temmuz enflasyonuna ilişkin, "Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkesi ilgilendiriyor, milyonlar nefesini tutmuştu... 3

TÜİK TEMMUZ ENFLASYONUNU AÇIKLADI!

Bugün ise TÜİK, nefeslerin tutulduğu Temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verisine göre, Temmuz'da enflasyon yüzde 2,06 olurken yıllık enflasyon yüzde 33,52 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı! 7 den 70 e herkesi ilgilendiriyor, milyonlar nefesini tutmuştu... 4

3 ana harcama grubunun aylık değişimleri ise şu şekilde oldu:

  • Gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 artış
  • Ulaştırmada %2,89 artış
  • Konutta %5,78 artış
    İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 oldu.

18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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