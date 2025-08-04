TÜİK Temmuz enflasyonunu açıkladı! 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor, milyonlar nefesini tutmuştu...

TÜİK Temmuz enflasyonunu duyurdu. Milyonların heyecanla beklediği, 7'den 70'e herkesi ilgilendiren Temmuz enflasyonu bugün açıklandı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi kira zamlarından, maaşlara kadar pek çok kalemi etkiliyor. Peki bugün Temmuz ayı enflasyonu yüzde kaç olarak açıklandı? TÜİK'in enflasyonu öncesi tahminler ne yöndeydi?

ANKETLER NE DEMİŞTİ?

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin Temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer almıştı.

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Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a düşeceğini tahmin edilmişti.

TCMB'DEN ENFLASYON TAHMİNİ

Ayrıca, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu karar metninde ise Temmuz enflasyonuna ilişkin, "Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK TEMMUZ ENFLASYONUNU AÇIKLADI!

Bugün ise TÜİK, nefeslerin tutulduğu Temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verisine göre, Temmuz'da enflasyon yüzde 2,06 olurken yıllık enflasyon yüzde 33,52 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 41,13 artış olarak gerçekleşti.

3 ana harcama grubunun aylık değişimleri ise şu şekilde oldu:



Gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 artış

Ulaştırmada %2,89 artış

Konutta %5,78 artış

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 oldu.

18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.