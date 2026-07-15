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Türk müteahhitlik sektörü 27 ülkede 2,7 milyar dolarlık iş aldı

Türk müteahhitlik sektörünün yılın ilk yarısında yurt dışında üstlendiği projelerin tutarı 2,7 milyar dolara ulaştı.

Türk müteahhitlik sektörü 27 ülkede 2,7 milyar dolarlık iş aldı

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre Türk müteahhitlik sektörü, yıllık uluslararası müteahhitlik gelirlerinden en çok pay alan ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyor.

Sektör, 2020'de yurt dışında yaklaşık 18 milyar dolar tutarında 386 proje yürüttü. Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin tutarı 2021'de 32 milyar dolara çıktı. Söz konusu yılda 463 proje üstlenilirken elde edilen tutar, o dönemde ulaşılan en yüksek proje bedeli olarak hesaplandı.

Proje tutarı, Kovid-19 salgınının da etkisiyle 2022'de 20 milyar dolara gerilerken proje sayısı 2021'e göre artış kaydetti. Söz konusu yılda proje sayısı 512 olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışı müteahhitlik sektörünün 2023'te üstlendiği projelerin tutarı 28,8 milyar dolar, proje sayısı da 450 oldu. Sektörün 2024'te üstlendiği proje tutarı, küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisine rağmen 29,9 milyar doları buldu. Bu dönemde 386 proje üstlenildi.

Sektörün geçen yıl üstlendiği proje sayısı 321 olurken bunların toplam tutarı 25,7 milyar dolar olarak belirlendi.

Türk müteahhitlik sektörü bu yıl ise haziran sonuna kadar 27 ülkede tutarı 2,7 milyar dolar olan 57 proje üstlendi.

Sektör, 1972'den bu yana 138 ülkede 566,1 milyar dolar tutarında 12 bin 931 proje yürüttü.

Sektörün üstlendiği işlerde ortalama proje bedelindeki seyir de dikkati çekti.

Sektör, son olarak 2015'te 83,7 milyon dolarlık ortalama proje bedeline ulaşırken 2021'de bu rakam 69,1 milyon dolar oldu.

Ortalama proje değeri, 2022'de 39,2 milyon dolar, 2023'te 64,4 milyon dolar ve 2024'te 77,5 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu değer, geçen yıl 80,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken bu yıl üstlenilen projelerde 47,7 milyon dolar olarak tespit edildi.

PROJELERİN YÜZDE 42,7'Sİ BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU BÖLGESİNDE

Türk müteahhitleri, halihazırda Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Orta Doğu ve Afrika'da büyük projelere imza atıyor.

Bugüne kadar üstlenilen projelerin bölgesel dağılımında, yüzde 42,7'lik payla BDT ilk sırada yer aldı.

BDT'yi yüzde 25,4'lük payla Orta Doğu ülkeleri takip etti. Afrika yüzde 18,5'lik payla üçüncü sırada yer buldu.

Bu bölgeleri yüzde 10,4 ile Avrupa ve yüzde 2,6 ile Asya izledi.

Öte yandan, bugüne kadar en çok proje üstlenilen ilk 5 sektöre bakıldığında, "kara yolu, tünel ve köprüler" ilk sırada dikkati çekti. Bu sektörün ardından, "konut ve rezidans projeleri", "enerji santralleri", "demir yolu projeleri" ve "ticaret merkezleri" sıralandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Müteahhit
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