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0,69 – 0,79 faizli konut kredisi hazırlığı! Hazine Bakanı Nebati duyurmuştu: Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi…

14.12.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredi faizlerine gelire göre kademeli model uygulamasına geçileceğini geçtiğimiz gün Hazine Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu. Nebati’nin açıklamasının ardından piyasada 3 beklenti oluştu. Yeni uygulamanın 5 milyon liralık konutları kapsaması gerektiğinin altını çizen sektör temsilcileri, kredi faiz oranlarının 0,69 ila 0,79 arasında olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca borç vadesi dolana kadar da konutların satışının engellenmesi isteniyor.

0,69 – 0,79 faizli konut kredisi hazırlığı! Hazine Bakanı Nebati duyurmuştu: Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi…

Konut satışları geçtiğimiz ay sert düşüş yaşadı. Yüzde 25 geri gelen Kasım ayı satışları ve kredi faizlerindeki yükseklik sonrası sektörde kademeli konut kredi faiz beklentisi oluşmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bakanlığın ‘gerçek bir mortgage’ hazırlığı içinde olduğunu duyurarak, 15 yıl vadeli, konut bedeline göre kademeli bir faiz modeline geçileceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin üzerine sektörün talepleri de netleşti.

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

5 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDEKİ KONUTA DÜŞÜK FAİZ

Sektör temsilcileri kampanyanın etkili olabilmesi için 3 temel konuya dikkat çekti. Konut fiyatlarının artık 5 milyon liranın üzerine çıkması nedeniyle ilk ödemelerinin yapılması için peşinat oranlarının yüzde 30’dan 10’a düşürülmesi gerektiği vurgulanırken, 5 milyon lira üzeri konutlara da düşük faizli kredi verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca yeni üretimin yapılabilmesi için inşaatı süren konutların da kampanyaya dahil edilmesi gerektiğine işaret edildi. Aksi takdirde kampanyanın etkisiz kalacağı vurgulandı.

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‘KONUT KREDİ FAİZLERİ 0,69 – 0,79 OLMALI’ TALEBİ

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, kampanyanın sektöre hareket getirmesi beklenirken, vadelerin 120 aydan 180 aya uzayacak olmasının da orta gelir grubu için olumlu bir etki sağlayacağı vurgulanıyor. Öte yandan faiz oranlarının belirlenmesine güncel piyasa fiyatlarının baz alınması gerektiğini söyleyen sektör temsilcileri faiz oranlarının güncel fiyatlar için 0,69 ila 0,79 arasında olması gerektiğini ifade ediyor. Kampanyanın inşaat halindeki konutları da kapsaması gerektiği de talepler arasında yer alıyor.

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BORÇ VADESİ DOLANA KADAR SATIŞA ENGEL

Kampanyayı orta ve dar gelirlinin konut satın alabilmesi için yerinde ve gerekli bir hamle olarak değerlendiren İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan, “Burada en önemli konu maksimum vadenin, faiz oranlarının ne olacağı. Yani konut sahibi olmak isteyen, kiradan kurtulmak isteyen vatandaş ancak ödeyebileceği bir aylık ödemeye teveccüh gösterebilir” dedi.

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Bir de daha önceki sosyal konut düzenlemelerinde olduğu gibi hâlihazırda konut sahibi olanlara kredi kullandırılmaması ve borç vadesi dolana kadar satışa engel konması gerektiğini belirten Özcan, “Bir başka ifadeyle erken kapamaya izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kullandırılan kaynaklar enflasyonun çok altında oranlardan, kamu kaynaklarından sağlanıyor” diye konuştu.


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