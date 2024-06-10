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10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var: TOKİ, fahiş kirayı tersine çevirdi

10.06.2024 14:22
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Elazığ'da Emlak Uzmanı İhsan Babürhan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından artan kira fiyatlarının TOKİ konutlarının teslim edilmeye başlamasıyla birlikte hızla düştüğünü söyledi. Depremin hemen ardından 10 bin liraya yükselen kiraların şu sıralar yeniden 45 bin TL seviyelerine çekildiği belirtildi.

10 bin liradan 4-5 bin liraya kadar düştü! Yüzlerce ilan var: TOKİ, fahiş kirayı tersine çevirdi

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybederken on binlerce vatandaş da yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Elazığ'a akın eden depremzedelerle birlikte kentte kiralık daire kalmadı.

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Güvenirliği nedeni ile depremzedeler özellikle devlet tarafından yapılan TOKİ konutlarını tercih etmesinin ardından kalan evlere de fahiş kira fiyatları belirtilmesi vatandaşları düşündürmeye başlamıştı. Depremin ardından kısa sürede devlet eliyle yapımına başlanan TOKİ konutlarının hızla teslim edilmesiyle kira fiyatları da hızla düşmeye başladı. Elazığ'da emlak uzmanlığı yapan İhsan Babürhan, depremin hemen ardından 10 bin liraya kiraya verilen evlerin yeniden 4 ila 5 bin liraya kadar düştüğünü ifade etti.

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"KİRA FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI"

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından kira artış oranında sıkıntılar yaşandığını belirten Emlak Satış Uzmanı İhsan Babürhan, “Çevre illerde yaşanan aksaklıklarla beraber Elazığ'da özellikle TOKİ konutlarına talep artmıştı. Bundan dolayı da kira fiyatlarında bir sıkıntı yaşandı. Ama şu anda geldiğimiz durumda kira artışlarında bir gerileme yaşıyoruz. Kira fiyatları düşmeye başladı. Eskiden kiralık ilanlar bulunamazken, şu anda 100'lerce ilan görmeye başladık. Her geçen gün kira fiyatlarının düşeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü çevre illerden gelen vatandaşların artık kendi memleketlerine göç etmeleri, kira artışlarını ve kiralık ev sayılarının da artacağını tahmin ediyoruz.

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Deprem öncesinde bin lira olan kira fiyatları bir anda 10 bin liraya yükselmişti. Fahiş kira artışları vardı ama şu anda geldiğimiz noktaya baktığımızda kiralık taleplerinin artık normale binmesiyle beraber, fiyatlar yeniden 4 ila 5 bin lira civarına gerilemeye başladı. İlerleyen zamanlarda da bu gerilemenin devam edip artık yükselişin azalacağını tahmin ediyoruz. TOKİ konutlarının çok büyük bir artısı var. Hem fiyat artışlarında hem de fiyatların düşmesinde büyük bir role sahipler. TOKİ konutları 24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra fazla yapıldığı için kira fiyatlarındaki rahatlamayı Elazığ'a yaşatmıştı. Şu anki kira fiyatlarının düşmesinde de TOKİ konutları büyük role sahip olacaktır. Depremden etkilenen illerde yapılan TOKİ konutlarının da yapılarak teslim edilmesi fiyatları daha fazla düşürecektir” dedi.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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gayrimenkul Kira
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