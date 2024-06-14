2 yıllık sınırlama bitiyor, geri sayım başladı! Mehmet Şimşek ‘yeni düzenleme yok’ diye açık açık söylemişti: ‘Düşüş olmaz, aksine artış olacak’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?' sorusuna "Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak temmuzda bu düzenleme ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok." cevabını vermişti. Peki düzenlemenin kalkmasıyla birlikte kira fiyatlarında bir hareketlilik bekleniyor mu?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Sebahattin Aslan Milliyet’e yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Zam sınırının kalkmasıyla birlikte, yeni kiracılar ile eski kiracılar arasında farklılık olabileceği doğru. Bu durumda, ev sahiplerinin yeni kiracılar için farklı bir kira ücreti belirlemesi mümkün olabilir. Ancak, ev sahiplerinin mevcut kiracıları için değişiklik talep etme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Kiracılar arasında adil bir muamele sağlamak, ev sahipleri için de önemli bir önceliktir. Dolayısıyla, kiracıların haklarını göz önünde bulundurarak, kira ücretlerinde yapılacak her türlü düzeltmenin adaletli ve dengeli olması gerektiğini düşünüyorum.

KİRA FİYATLARINDA HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

"Evet, kirada yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla birlikte kira fiyatlarında belirli bir hareketlilik bekliyoruz. Ancak, bu hareketlilik tamamen piyasanın talep ve arz dengesine, bölgesel ekonomik koşullara ve gayrimenkul sektöründeki diğer faktörlere bağlı olacaktır. Kiracıların ve ev sahiplerinin çıkarlarını dengede tutmak adına, kira artışları konusunda adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemeyi hedeflenmelidir. TEFE-TÜFE gibi ekonomik göstergelere de dikkat ederek, kararlarımızı şekillendireceğiz.

"EV SAHİPLERİNİN ZAM TALEPLERİNİN MAKUL VE ADALETLİ OLMASI ÖNEMLİ”

Ev sahiplerinin zam taleplerinin makul ve adaletli olması önemlidir. Ev sahipleri, kira fiyatlarını artırırken bölgesel ekonomik koşulları, gayrimenkul piyasasındaki trendleri ve kiracıların ödeme gücünü dikkate almalıdır. Ayrıca, zam miktarının açık ve önceden belirlenmiş olması, hem ev sahipleri hem de kiracılar arasında olası anlaşmazlıkları önleyebilir.

Konut kiralarında düşüş olmaz, aksine artış olacaktır. Daire satış fiyatları da artacaktır. Bu yanıt, konut piyasasında yaşanan dinamikleri ve arz-talep dengesini göstermektedir. Son dönemde yapılan ekonomi yönetimi açıklamaları, konut fiyatlarında reel bazlı düşüşün yaşanabileceğini belirtse de, bu durumun kiraları etkilemesi beklenmiyor. Tam tersine, konut fiyatlarında artış trendinin devam etmesi, kira fiyatlarında da yükselişe neden olabilir. Bu nedenle, kira fiyatlarında bir düşüş beklemek yerine, artış olacağı öngörüsü daha mantıklı görünmektedir.

"KONUT ALIMLARINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla birlikte yatırım amaçlı konut alımlarında bir artış bekliyoruz. Bu düzenlemenin kalkmasıyla birlikte, yatırımcıların daha fazla esneklik ve potansiyel getiri elde etme imkanı bulacağını düşünüyoruz. Özellikle Temmuz ayı sonrasında, satışlarımızda artışlar gözlemleyeceğimizi öngörüyoruz. Yatırımcılarımıza daha geniş bir kira artışı potansiyeli sunarak, konut alımlarının canlanmasını ve piyasada hareketliliğin artmasını bekliyoruz."







