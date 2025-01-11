2025 'aile yılı' olarak ilan edilmişti: Yeni konut projesinin detayları belli oldu! 240 ay vadeli ödemenin taksitleri 15 bin lira mı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında 2025 yılını 'aile yılı' olarak ilan ettiğini açıklamıştı. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası ilk proje de ortaya çıktı. TOKİ tarafından yapılacak olan proje için hiç evi olmayan ve dar gelirli aileler ayrıntıları merak etmeye başladı.

20 YIL ÖDEMESİ OLACAK

Konut projelerinin özellikle büyükşehirlerde yapılması planırken ödemelerin 240 ay vadeli olması yani 20 yıl olarak belirlenmesi dikkat çekiyor. Ayrıca peşinat ödemelerinin de yüzde 10 ile sabit kalması ise diğer bir kolaylık olarak ön plana çıkıyor.

TAKSİT BEDELLERİ İSE BELLİ OLDU

Yüzde 10 peşinatın ödenmesinin ardından ise aylık ödemelerin ortalama 15 bin lira ile 20 bin lira arasında olması bekleniyor. ATV Haber'in haberine göre, yıllık zam oranları memur maaşlarına gelen zam oranına göre yapılacak ancak TOKİ bu zam oranının altında bir oran belirleyebilir.

HANE GELİRİ 45 BİN LİRAYI AŞMAMALI

Diğer bir kural ise hane gelirinin toplam olarak 45 bin liraya geçmemesi gerekiyor. Proje kapsamında ev almayı planlayan çiftlerin başka bir evinin olmaması da şart olarak eklendi.

2025 aile yılı olarak ilan edildiği için yapılan konutların 2+1 ve 3+1 olarak yapılması planlanıyor.