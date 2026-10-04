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22 Eylül'de başladı, yoğun ilgi var: İşte TOKİ yüzde 25 indirim şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlenen ve 22 Eylül'de başlayan yüzde 25 indirim kampanyasının başvuruları devam ediyor.

22 Eylül'de başladı, yoğun ilgi var: İşte TOKİ yüzde 25 indirim şartları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen yüzde 25 indirim kampanyası, ilk günden itibaren alıcılardan ilgi görüyor.

22 Eylül de başladı, yoğun ilgi var: İşte TOKİ yüzde 25 indirim şartları 1

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Borcunu peşin ödeyip tapuyu elde etmek isteyen yaklaşık 228 bin hak sahibini yakından ilgilendiren kampanya kapsamında, borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılar, net yüzde 25 indirim kazanıyor.

Borcunun tamamını kapatamayacak durumda olan alıcılar da borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında peşin ödeme yapmaları halinde, yatırdıkları tutar üzerinden aynı indirim oranından kısmi olarak faydalanabiliyor.

22 Eylül de başladı, yoğun ilgi var: İşte TOKİ yüzde 25 indirim şartları 2

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM 2026 NE ZAMAN?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek.

Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM ŞARTLARI

Kampanyadan faydalanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksit ile emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

22 Eylül de başladı, yoğun ilgi var: İşte TOKİ yüzde 25 indirim şartları 3

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimi yapılacağından, bankaya başvuru yaparken ilgili belediyeden temin edilecek emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK sigortası poliçesinin teslim edilmesi şartı aranıyor.

Borç bakiyesini kapatarak indirimden faydalanmak isteyen alıcılar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.

19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim oranından yararlanmak mümkün olmayacağından, tapusuna kavuşmak isteyen vatandaşların belirtilen tarihe kadar banka şubelerine başvuru yapması gerekiyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ indirim
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