'25 bin TL idi, 32 bin 500 TL'ye çıkacak' Hareketlilik başladı 'En avantajlı ay' diyerek açıkladı

Kira fiyatları gündem olmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul, yüksek kira fiyatları ile öne çıkmayı sürdürürken kiralardaki son dönemde yaşanan değişim de merak ediliyor. Peki, hem ev sahipleri hem de kiracılar ne yapmalı? İstanbul'da kira bakımından en ucuz ve en pahalı ilçeler hangileri? İşte detaylar...

TAŞINMA TELAŞI BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yaz aylarının gelmesi ve tayin dönemi ile beraber vatandaşlar arasında taşınma telaşı başladı. Kiralarda da dikkat çeken bir yükseliş yaşandığı kaydedildi. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan rapora göre, mega kentte mayıs ayında ortalama 28 bin TL olan kira fiyatı, haziranda 30 bin TL'ye çıktı.

"YAZ ORTASINDA ZİRVE YAPIP KIŞ SONUNA KADAR 7 AY DURGUN SEYREDİYOR"

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, kiralık daire ilanlarını analiz ettiklerinde, kendi kendini tekrarlayan bir döngüyle karşılaştıklarını aktarıp "Baharla birlikte yaklaşık beş aylık bir dönemde yükselme eğiliminde olan ilan kiraları, yaz ortasında zirve yapıp, kış sonuna kadar yaklaşık 7 ay durgun seyrediyor" ifadelerini kullandı.

"AĞUSTOSTA 32 BİN 500 TL'YE ULAŞACAK"

İstanbul’da geçen yılın ağustos ayından bu yılın martına kadar 25.000 TL’de kiraların sabit kaldığını aktaran Dr. Ahmet Büyükduman, haziran ayında ise ortalama rakamların 30 bin TL’ye yükseldiğini ifade etti. Büyükduman, aynı döngünün devam etmesi durumunda, İstanbul’da ilan kiralarının ortalama değerinin ağustos ayında 32.500 TL'ye ulaşacağını tahmin ettiklerini de belirtti.

"EN AVANTAJLI AYLAR"

Öte yandan dairesini kiraya vermek isteyenler için en avantajlı ayların geldiğini de aktaran Büyükduman, kiralık daire arayanların da kış mevsiminde avantajlı konuma geçtiğini kaydetti.

Büyükduman, bu yıl mart ayından ağustos ayına kadar geçecek 5 aylık dönemde ilan kiralarında artış oranlarını İstanbul için yüzde 30, Ankara için yüzde 27 ve İzmir için de yüzde 25 civarında tahmin ettiklerini de belirtti.

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA KİRALARDA SON DURUM

İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin analizine göre Haziran 2025 döneminde İstanbul'da ilçe ilçe ortalama kiralar şu şekilde oldu:

Arnavutköy: 20 bin TL

Avcılar: 22 bin TL

Bahçelievler: 25 bin TL

Başakşehir: 35 bin TL

Beşiktaş: 50 bin TL

Beylikdüzü: 30 bin TL

Büyükçekmece: 30 bin TL

Çekmeköy: 32 bin 500 TL

Esenyurt: 17 bin TL

Fatih: 22 bin TL

Güngören: 25 bin TL

Kağıthane: 27 bin 500 TL

Küçükçekmece: 27 bin TL

Pendik: 27 bin 500 TL

Sarıyer: 55 bin TL

Sultanbeyli: 22 bin TL

Şile: 35 bin TL

Tuzla: 27 bin TL

Üsküdar: 36 bin TL

Ataşehir: 35 bin TL

Bağcılar: 19 bin TL

Bakırköy: 45 bin TL

Bayrampaşa: 25 bin TL

Beykoz: 35 bin TL

Beyoğlu: 32 bin TL

Çatalca: 23 bin TL

Esenler: 25 bin TL

Eyüpsultan: 40 bin TL

Gaziosmanpaşa: 24 bin 500 TL

Kadıköy: 55 bin TL

Kartal: 34 bin TL

Maltepe: 35 bin TL

Sancaktepe: 26 bin TL

Silivri: 22 bin TL

Sultangazi: 20 bin TL

Şişli: 31 bin TL

Ümraniye: 32 bin TL

Zeytinburnu: 50 bin TL

Buna göre; İstanbul'da kiraların en düşük olduğu ilk 5 ilçe, Esenyurt, Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve Silivri olarak sıralanırken en pahalı 5 ilçe ise Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Bakırköy olarak listelendi.