500 bin konut için ilk adım! Yarın 17 ilde eşzamanlı olarak başlayacak: TOKİ Sosyal Konut Projesi…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Ankara Sincan’daki törenle, 17 ille canlı bağlantı kurularak resmen başlayacak. Böylece ilk etaptaki 5 bin 615 konut için süre resmen başlayacak.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hangi ilde kaç konutun temellerinin atılacağına dair ayrıntıları aktardı. Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temelinin atılacağı duyuruldu.

4,5 MİLYON BAŞVURU

Sosyal konut projesi kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bini geçti. Yerel ve yatay mimari, zemin+5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerden yapılmış, yenilenebilir enerji sistemiyle donatılmış konutlara 2 bin 280 lira taksitle sahip olunabilecek.

BÜTÇEDEN 10 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

2023 bütçesinde ise sosyal konut çalışmalarına da yer verildiği öğrenildi. Bu kapsamdabBütçede, yirmi yılda 1 milyon 170 bin konut üreten Toplu Konut İdaresi'ne bu yıl 170 milyon lira olan Hazine yardımı gelecek yıl için 315 milyon liraya çıkarıldı. Hazine tarafından "sermaye transferi" olarak İdare'ye aktarılacak 10 milyar liralık kaynak da sosyal konut çalışmalarında kullanılacak.

EN AZ 200 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Bakanlığın açıklamasında ise yaklaşık 900 milyar liralık dev bir yatırım olan “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin çarpan etkisiyle 450’den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını da hızlandıracağı kaydedildi. Projenin 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, en az 200 bin yeni istihdam katkısı sağlamasının beklendiği anımsatıldı. Ayrıca, tüm bunların yanında proje sosyal konutları ve güvenli iş yerlerinin bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstleneceği vurgulandı.



