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Arsa fiyatlarında ciddi artış! 'Apartmanda oturuyordum, korkuyla müstakil eve geçtim' Acı depremin bir başka boyutu! 'Aylık kiralar yıllığa döndü'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.02.2025 08:38
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MYNET ÖZEL | 6 Şubat deprem felaketi, 2. yılında, başta depremde yakınlarını, evlerini kaybedenler olmak üzere tüm Türkiye'de acı hatıralarla anılıyor. Asrın felaketi derin yaralar açarken bir yandan şehirlerde yaralar sarılmaya çalışılıyor, inşaatlar sürüyor. Acı depremin konut piyasasına yansıyan bir başka boyutu da var. Korku nedeniyle konut tercihleri değişirken arsalara ilgi artıyor, fiyatlarda değişim yaşanıyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem öncesi ve sonrası durumu inceledik.

Arsa fiyatlarında ciddi artış! 'Apartmanda oturuyordum, korkuyla müstakil eve geçtim' Acı depremin bir başka boyutu! 'Aylık kiralar yıllığa döndü'

MYNET ÖZEL | Bugün, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yıl dönümü. Büyük acı hala tazeyken bir yandan da deprem yaraları sarılmaya devam ediliyor. Başta deprem felaketinin yaşandığı bölgeler olmak üzere yurdun dört bir yanında depremde hayatını kaybedenler anılıyor. Asrın felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri olay Hatay'da şehir yeniden ayağa kaldırılmaya çalışırken inşaatlar devam ediyor. Depremin kaybettirdiği canlarla beraber çok sayıda ev yıkılırken bölgede yaşayan vatandaşların evlere bakış açısı da değişiyor. Bu durum, konut piyasasında da değişimlere yol açtı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat deprem felaketi ve sonrasındaki konut piyasasındaki değişimi, mercek altına aldık ve gayrimenkul sektöründekilerle görüştük.

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İskenderun'da gayrimenkul danışmanlarına 6 Şubat 2023 depremi öncesi ve bugün arasında hem kiralık ev fiyatları hem de satılık ev fiyatları kıyaslandığında yaşanan değişimi, arsalara ilginin artıp artmadığını, arsa fiyatlarındaki değişimi ve fiyatlarda bundan sonraki değişimin ne yönde olacağına dair beklentilerini sorduk.

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8 senedir İskenderun'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Mehmet Ali Tümkaya depremin ardından fiyatların yükseldiğini belirtti. Ortalama 2+1 dairelerin fiyatı 1,5 milyon iken 2 milyonun üzerine çıktığını söylerken 5 bin TL olan kiralık dairelerin ise 15 bin TL olduğunu söyledi.

"DAHA ÇOK KİRALIKLAR TALEP GÖRMEYE BAŞLADI"

Ev satışlarının eskiye göre düştüğünü vurgulayan Tümkaya "Deprem korkusu nedeniyle daha çok kiralıklar talep görmeye başladı" dedi.

"ARSAYA ÇOK FAZLA İLGİ ARTTI"

Depremin yarattığı korku vatandaşın tercihlerine de etki etti. Tümkaya "Arsaya çok fazla ilgi arttı, arsa fiyatları da arttı" ifadelerini kullandı. Bununla ilgili olarak Tümkaya "Yerden yere göre değişiyor ama en para etmeyen yerler bile değer görmeye başladı. Balon şişirmeler de oldu tabii. 1 milyonluk arsa ortalama 3 milyon oldu" şeklinde konuştu.

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"DEPREM ZAMANI ARSALAR ÇOK RAĞBET GÖRDÜ"

Tümkaya "Deprem zamanı arsalar çok rağbet gördü ve çokça da satıldı" dedi.

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"AYLIK KİRAYA VERİYORKEN YILLIK PEŞİN OLARAK KİRAYA VERMEYE BAŞLADILAR"

Kiralık evlerdeki durumu da değerlendiren ve depremin hemen ardından kiralama konusunda yaşanan değişime dikkat çeken Tümkaya "Deprem zamanı çok ev yıkıldı ve az ev vardı, rakamlar da bayağı yükseldi. Deprem öncesi aylık 2-3 bin TL kirası olan evler, depremden hemen sonra yıllık peşin ödemeyle kiraya verilmeye başlandı ve 100 - 120 bin TL oldu. Yani depremden hemen sonra aylık kiralar yıllığa döndü" dedi.

Bölgede arsa fiyatlarındaki ciddi yükseliş de dikkat çekici boyutlara varırken bu durumla ilgili bir örnek veren Tümkaya "3 sene önce 300 bin tl olan bir arsayı şu an 6 milyon desen bile vermeyebilirler belki" şeklinde konuştu.

Fiyatların yükselip yükselmeyeceğine dair öngörülerini de aktaran Tümkaya "Depremden sonra Türkiye genelinde de maliyetler çok arttı, işçilik de pahalı. Beklentiler şu an yükseliş yönünde gözüküyor" dedi.

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"ÇOK FAZLA YENİ KONUT YAPILDIĞI İÇİN KİRALAR DÜŞEBİLİR"

Konut kiralarındaki değişimle ilgili öngörülerini de aktaran Tümkaya "Ev kiraları düşer gibi. Suriyeliler gidecek çünkü. Suriyelilerin bir kısmının gittiğine dair duyum aldım. Kiralar büyük ihtimalle düşer, satılık olarak değil de kiralarda. Çok fazla yeni konut yapıldığı için" ifadelerini kullandı.

"DEPREM ÖNCESİ VE DEPREM SONRASI YAPILMIŞ EVLERİN FİYATLARI DEĞİŞİR"

İskenderun'da depremin ardından çok sayıda yeni konutun yapımı devam ediyor. Bu durumla ilgili fiyat değerlendirmesi yapan Tümkaya "Deprem öncesi ve deprem sonrası yapılmış evlerin fiyatları değişir. Depremden sonra yapılanlar daha yüksek fiyatlı oluyor" derken bölgedeki birkaç daireden örnek veren Tümkaya "Yeni yapılan 2+1 3 milyon - 3.5 milyon, 3+1 4-4,5 milyon. Deprem öncesi olan 3+1 daire için ev sahibi 3 milyona verecek, hasarsız olmasına rağmen" dedi.

Tümkaya "Arayanlar oluyor, 'Afedersiniz ama bir şey soracağım, İskenderun neden bu kadar pahalı' diyorlar. 'Yanlış anlamayın, Antalya’da Marmaris’te denize sıfır evler bu rakamlarda, ev ve arsa fiyatları neden bu kadar yüksek?' diye soruyorlar. Büyükşehirlerde çok nüfus vardır, AVM vardır, çeşitli imkanlar vardır..." dedi. Şehrin ilgi ve talep gören yerlerindeki değişime de vurgu yapan Tümkaya "Eskiden lokasyon önemliydi ama şu an, önceden talep gören yerlere ilgi yok, talep gören yerler değişti" ifadelerini kullandı.

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"BEN DE DEPREMDEN ÖNCE APARTMANDA OTURUYORDUM, KORKUYLA MÜSTAKİL EVE GEÇTİM"

Depremi yaşayan bir vatandaş olarak kendi yaşadığı durumu da aktaran Tümkaya "Depremden önce apartmanda oturuyordum, korkuyla müstakil eve geçtim. İnşallah bir daha apartmanda oturmam. En fazla 3 katlı bina. Yıllar önce de burada deprem oldu. Net hatırlıyorum, duvar kalktı, indi, zaten korkarım depremden. Bu depremde çok hasar gördü evim" dedi.

"ANTAKYA'DAN ÇOK GELEN OLDU, BURAYA YERLEŞTİLER, İŞLETMELERİNİ DE TAŞIDILAR"

Hatay'da en çok yıkımın yaşandığı ilçe olan Antakya'dan da çok sayıda vatandaşın İskenderun'a geldiğini söyleyen Tümkaya "Antakya’dan çok gelen oldu, buraya yerleştiler, işletmelerini de taşıdılar. Orada bir şehir kayboldu. Kiralıkta Antakyalı sayısında çok fazla artış var, arsa da alıyorlar ama en çok kiralık" şeklinde konuştu.

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"DEPREMDEN SONRA DEPREM KORKUSUYLA ARSAYA İLGİ ARTTI"

Gayrimenkul danışmanı Emin Oğuz ise yaptığı değerlendirmede "Deprem öncesi arsa talebine ilgi çok yokken deprem sonrasında ilgi deprem korkusundan dolayı arttı doğal olarak" dedi.

"DEPREM ÖNCESİ 600 BİN TL'YE SATTIĞIM EVE ŞU AN 1 MİLYON 200 BİN TL İSTENİYOR"

Fiyatlarla ilgili değerlendirme yapan Oğuz "Deprem öncesi ile şimdi arasında yükseliş tabii ki de yüksek, Türkiye şartlarında fiyatların sabit kalması mümkün değil. Özellikle 1+1 evlerdeki artış çok fazla. Deprem öncesi 600 bin TL'ye sattığım eve şu an 1 milyon 200 bin TL isteniyor. Ama bu 2+1 ve 3+1 deprem görmüş dairelerde geçerli değil. Onlarda çok bir değişim yok aksine kredi imkanı olmadığı için satışlar durma noktasına kadar geldi" ifadelerini kullandı.

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"2-3 KAT FİYAT FARKLARI VAR"

Oğuz "Arsalara ilgi her zaman olur ama deprem öncesi ile şimdi arasında 2 - 3 kat fiyat farkları var" dedi.

Bölgede konut fiyatlarının düşmesi için neler olması gerektiğini de değerlendiren Oğuz "Konut fiyatlarının düşmesi için başta arsa fiyatlarının, inşaat maliyetlerinin ve işçi maliyetlerinin düşmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"KİRALIK DAİRELERDE DÜŞÜŞ OLABİLİR"

Kira fiyatlarındaki düşüş ihtimalini de değerlendiren Oğuz "Göçmenlerin geri dönmesiyle beraber kiralık dairelerde düşüş olur ama konut fiyatlarına çok bir değişimi söz konusu olmayacak çünkü konut sahipleri değiller" dedi.

emin

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay arsa konut 6 şubat
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