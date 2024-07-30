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Asgari ücret arttıkça o da artıyordu: Kiraya zam sınırının kalkmasının ardından Meclis'e geldi! Apartmanda, sitede oturan herkesi ilgilendiriyor...

30.07.2024 14:54
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Son dönemlerde konut ya da işyeri almak isteyenlerin en çok dikkat ettikleri konularında aidatlar geliyor. Özellikle merkezi ve lüks yapılarda gerçekleşen aidat zamları sonrası site yönetimleri ve vatandaşlar arasında yeni sorunlar yaşanıyor.

Asgari ücret arttıkça o da artıyordu: Kiraya zam sınırının kalkmasının ardından Meclis'e geldi! Apartmanda, sitede oturan herkesi ilgilendiriyor...

Konut kiralarına uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından gözler konut ve işyeri aidatlarına çevrildi. Büyükşehirlerde yüzde 85'e varan aidat artışları büyük tepkiye sebep oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan gayrimenkul sektörü temsilcilerinden Özkan Aydemir, “Konut ve işyeri aidatlarında yaşanan artışlar mülk sahiplerini ve kiracıları zorlamaya başladı. Bazı projelerde belirlenen aidatların neredeyse daire kiralarıyla yarışır duruma geldi. Bu konuda da belirli sınırların getirilmesi gerekiyor. Aksi halde site yönetimleri ve kat malikleri arasında ciddi uyuşmazlıklar yaşanacaktır” dedi.

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AİDATLARDAKİ ARTIŞ MECLİS GÜNDEMİNDE

Aidat artışları ile ilgili son durumu meclis gündemine taşıyan AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, konut ve işyeri aidatları konusunun vatandaşların günlük yaşamlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Sitelerdeki aidat uygulamalarında yaşanan sorunların doğru yönetim sistemlerinin kurulamamasından kaynaklandığını ifade eden Aydemir, aidat zamlarının yılda bir kez yapılması gerektiğini ancak asgari ücret artışları sebebiyle artık ara zam da yapılabildiğini dile getirdi.

Ev sahipleri ve kiracıların sitelerdeki gelişmeleri takip etmesi ve aidat belirlenmesi aşamasında rol oynaması için sitelerdeki genel kurullara katılım sağlamasının önemine değinen Aydemir, kat maliklerinin ana gider kalemlerini görmesi ve sorgulaması için toplantılara katılması gerektiğini söyledi.

Alınan kararlara itiraz etme hakkı olduğu gibi usulsüzlük varsa 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açma hakkı bulunduğunu belirten Aydemir, sitelerdeki bazı giderlerden kiracıların sorumlu olmadığı halde o gidere dahil edilebildiğine dikkat çekti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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