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Bakan da uyarmıştı, son gün yarın, 'Sonra öderim' diyenlere kötü haber: Yaptırımlar yolda!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.04.2024 11:05
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Tapu sahipleri ilgilendiren gün geldi çattı. 2023 yılı kira gelir beyannamesinin verilmesinde son gün 5 Nisan! Peki kimler beyanname verecek, beyanname nereden doldurulacak, istisna bedeli ne kadar ve kimler yararlanabilecek? İşte kira beyannamesine dair merak edilenler...

Bakan da uyarmıştı, son gün yarın, 'Sonra öderim' diyenlere kötü haber: Yaptırımlar yolda!

Gayrimenkul sahiplerini oldukça yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci yarın sona eriyor. 2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de beyannamede son günün yarın (5 Nisan 2024) olduğunu hatırlatmıştı.

1

KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA BEDELİ

2023 yılı içerisinde yıllık 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecek. 2024 yılı için ise gelir vergisi istisnası 33 bin lira olarak açıkladı.

2

İSTİSNADAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 21 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2023 için belirlenen 550 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacaklar.

3

CEZALAR YOLDA

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

7

KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULACAK?

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecekler, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecekler.

8

ÖDEMELERDE TAKSİT UYGULANACAK MI?

Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti damga 5 Nisan'a, ikinci taksiti ise 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı kira gelir vergisi beyannamesi
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