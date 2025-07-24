7,59 lira fiyatla... Bakan Kurum 'konut alımında yeni adım'ı duyurdu! İşte gayrimenkul sertifikasının detayları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutta yeni bir dönemi başlatacak olan gayrimenkul sertifikası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yıl sonunda yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Gayrimenkul kira artışlarını aşağı çekmek için yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Detaylar üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz.

Vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için her türlü enstrümanı kullanıyoruz. Bugün gayrimenkul sertifikasını gururla sizlere sunuyoruz.

Vatandaşımızın küçük birikimleriyle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracı. Bu yatırım aracını ilk etapta şehrin en kıymetli diyeceğimiz alanında Başakşehir'deki Damla Kent projesiyle hayata geçiriyoruz. Projemizi sertifika yöntemiyle halka arz edeceğiz. Birikiminiz az olsa bile cüzi miktarla bu sertifikaları alarak yatırım yapabiliyorsunuz. Yeterli sayıya ulaştığınızda o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz ya da birikimlerinizi nakde çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz. Bu projeden ev alan vatandaşlarımızın kazanacağı bir modelle sunulmuştur. Mesela hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız, beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. Bu sistemde paylı mülkiyet hakkı da var. Yani iki ya da daha fazla kişi sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabilir. Sadece ev sahibi olma fırsatı da sunmuyor, gayrimenkul değer artışlarından da faydalanılabiliyor. Tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz"

İŞTE İLK TEMSİLİ SERTİFİKA

"GAYRİMENKUL SERTİFİKASI"NIN TÜM DETAYLARI

TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" uygulaması, küçük yatırımcıların gayrimenkul projelerine ortak olabilmesini sağlayan alternatif bir yatırım modeli olarak 4-8 Ağustos tarihleri arasında halka arz ediliyor. Emlak Konutun Başakşehir'de inşa edeceği Damla Kent projesine dayalı olarak ihraç edilecek sertifikalar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul güvencesi altında yatırımcılara sunuluyor. Model, konut sahibi olma, gelir elde etme ya da borsada alım-satım yapma gibi esnek seçenekler sunmasıyla öne çıkıyor.

KÜÇÜK BİRİKİMLERLE GAYRİMENKUL YATIRIMI İMKANI

Gayrimenkul Sertifikası, bir konutun küçük paylara bölünmesiyle oluşturuluyor. Bu sistemde, yatırımcılar dilerse biriktirdikleri sertifikalarla doğrudan konut sahibi olabiliyor ya da yeterli paya ulaşamazlarsa projeden elde edilecek gelire ortak olabiliyor. Ayrıca sertifikalar, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi işlem görerek istenilen anda nakde dönüştürülebiliyor.

Yatırımcılar, sertifikalara Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak ulaşabiliyor.

Talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 11 Ağustos'tan itibaren sertifikalar borsada işlem görmeye başlayacak.

Sertifikalar, yüzde 25 indirimle 7,59 lira fiyatla halka arz edilecek. Alt alım limiti bir adet sertifikayla sınırlı olup, üst limit bulunmuyor. Yatırımcılar diledikleri kadar sertifika alarak sistemde yer alabilecek.

DAMLA KENT PROJESİ

Sertifika ihracına konu olan Damla Kent projesi, İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 12,5 milyon metrekarelik alanda inşa edilecek İstanbul'un yeni yaşam merkezi içinde yer alıyor. Proje 379 bin metrekare arsa üzerinde, toplam 1 milyon 258 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak.

İlk etapta 1540 konutun ihraç edileceği projede toplamda 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. İkinci etapta 674 konutun daha halka arz edilmesi planlanıyor. Projenin inşaatına 1 Ekim 2025'te başlanması ve 4 Şubat 2029'da tamamlanması hedefleniyor.

Projenin tamamlanması TOKİ ve Emlak Konut güvencesi altında olacak. Projenin toplam değeri 51,1 milyar lira, beklenen toplam satış geliri ise yaklaşık 64,8 milyar lira olarak açıklandı. İlk halka arz büyüklüğü ise 21,3 milyar TL olarak belirlendi.

ÜÇ AYRI KAZANÇ MODELİ

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılarına üç ayrı kazanç modeli sunuyor:

Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek. Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alıyor. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınıyor. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak. Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görerek yatırımcılara diledikleri anda alım-satım yapma ve fiyat artışından kazanç elde etme imkanı tanıyor.

PEŞİNAT, FAİZ, TAKSİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMADAN YATIRIM İMKANI

SPK ve Borsa İstanbul tarafından denetlenen bu model peşinat, faiz veya taksit yükümlülüğü olmadan yatırım yapma imkanı sunuyor. Katılımcılar, küçük birikimlerle projeye ortak olurken, dilerlerse bir evi paylaşarak kolektif sahiplik modelinden de yararlanabiliyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle büyük bir konut projesine ortak olmanızı sağlayan ve SPK tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul Sertifikası, küçük paylarla büyük yatırımlar yapma fırsatı sunar.

BU SERTİFİKALAR HANGİ PROJEYE AİTTİR VE BU PROJE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bu Gayrimenkul Sertifikaları; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iş birliğiyle, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek "Damla Kent" projesine aittir. Proje; İstanbul Havalimanı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile büyük ulaşım ve metro akslarına yakınlığı sayesinde İstanbul'un yeni yaşam merkezi olarak öne çıkan stratejik bir bölgede yer alır.

DAMLA KENT PROJESİNİN BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR? HANGİ SOSYAL DONATILAR VE YAŞAM ALANLARI BULUNACAK?

Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5 bin 325 konut ve 244 ticari üniteden oluşmaktadır. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkân yer alır.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI'NI NASIL VE NEREDEN SATIN ALABİLİRİM?

4 - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki halka arz döneminde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya bu kurumların aracı kurumları üzerinden talepte bulunabilirsiniz. Halka arz sonrası, Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak ve yatırım hesabınız üzerinden tıpkı hisse senedi gibi alıp satabileceksiniz.

HALKA ARZDA BİR GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tüm vatandaşların gayrimenkule kolayca yatırım yapabilmesi için sertifika halka arz fiyatı, gayrimenkullerin satış fiyatı üzerinden % 24,1 indirimle 7,59 TL olarak belirlenmiştir.

YATIRIMA BAŞLAMAK İÇİN ALT VEYA ÜST LİMİT VAR MI?

Herhangi bir üst limit yoktur. Alt limit ise sadece bir adet sertifika bedelidir. Yani 7,59 TL ile bu büyük yatırıma ilk adımı atabilirsiniz.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI DEĞERİNİ ANLIK OLARAK NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Gayrimenkul Sertifikanızın değerini yatırım hesabınız veya finans uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YATIRIMINDA FAİZ VEYA DÜZENLİ TAKSİT ÖDEMESİ VAR MI?

Bu yatırım modelinde peşinat, taksit ya da faiz gibi geleneksel ödeme yükümlülükleri bulunmaz. Tamamen kendi bütçenize göre, dilediğiniz zaman alım yapabilirsiniz.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ İÇİN MASRAF VEYA KOMİSYON ÖDEYECEK MİYİM?

Tıpkı hisse senedi işlemlerinde olduğu gibi, Gayrimenkul Sertifikası alım-satımında da aracı kurumun belirlediği işlem komisyonları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ücretleri gibi yasal masraflar olabilir.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI DEĞER KAYBEDERSE NE OLUR?

Gayrimenkul Sertifikaları, tıpkı Borsa İstanbul'da işlem gören diğer menkul kıymetler gibi, arz-talep dengesi ve genel piyasa koşullarına bağlı olarak fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Ancak, Gayrimenkul Sertifikası'nı diğerlerinden ayıran temel bir özellik bulunmaktadır: Sertifika, somut bir gayrimenkul projesinin payını temsil eder.

BİRİKTİRDİĞİM SERTİFİKALARLA NASIL EV SAHİBİ OLURUM? ASLİ EDİM NEDİR?

Asli Edim, almak istediğiniz konut için gerekli olan Gayrimenkul Sertifikası adedine ulaştığınızda, proje sonunda konutun tapusunu alma hakkınızdır. Hedeflediğiniz daire için gereken sertifika adedine ulaştığınızda bu hakkı kullanmak için başvurabilirsiniz.

HER DAİRE İÇİN AYNI SAYIDA MI SERTİFİKA GEREKİR? ŞEREFİYE FARKI NE ANLAMA GELİYOR?

Her daireye ilişkin sertifika sayısı farklıdır. Dairenin katı, cephesi, manzarası gibi özellikleri nedeniyle oluşan değer farkına şerefiye farkı denir. Bu fark, o daire için gereken sertifika adetlerinin belirlenmesi sırasında dikkate alınır.

ALMAK İSTEDİĞİM EV İÇİN GEREKEN GAYRİMENKUL SERTİFİKA SAYISINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan izahname seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

İSTEDİĞİM DAİRE İÇİN GEREKEN SERTİFİKA SAYISI PROJE SÜRESİNCE DEĞİŞİR Mİ?

Her daire için gereken sertifika adedi halka arz başında belirlenir ve proje sonuna kadar değişmez. Böylece hedefinizi en başından net olarak belirleyebilirsiniz.

EVİMİ PROJE BİTMEDEN SEÇEBİLİR VE REZERVE EDEBİLİR MİYİM?

Gerekli sertifika sayısına ulaştığınızda, asli edim talep süresi içinde başvuru yaparak istediğiniz daireyi tercih etme hakkına sahip olur ve ön sözleşme yapabilirsiniz.

BİR DAİREYİ BİRDEN FAZLA KİŞİ ORTAKLAŞA ALABİLİR MİYİZ?

Evet. Paylı mülkiyet modeli sayesinde birden fazla kişi tek bir konuta ortak olabilir. Tapu, herkesin adına hissesi oranında çıkarılır.

SERTİFİKAM EKSİKSE, KREDİ VEYA FİNANSMAN KULLANABİLİR MİYİM?

Dairenin belirli bir değerine karşılık gelen sertifikayı biriktirdiğinizde, kalan kısmı için tamamlayıcı finansman ya da kredi modelleri üzerine çalışmalar devam etmektedir.

EV SAHİBİ OLDUĞUMDA TAPU İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Asli Edim hakkınızı kullanıp gerekli şartları yerine getirdiğinizde, proje tamamlanır tamamlanmaz konutun kat mülkiyeti tapusu adınıza tescil edilir ve size teslim edilir.

EV ALMAK İSTEMİYORSAM YATIRIMIMI NASIL NAKDE ÇEVİREBİLİRİM?

Gayrimenkul Sertifikalarınızı nakde çevirmenin iki yolu bulunmaktadır: 1-Sertifikalarınızı Borsa İstanbul'da dilediğiniz zaman anlık piyasa fiyatından satabilirsiniz. 2-Proje sonunu bekleyip "Tali Edim" hakkınızı kullanarak nakit ödeme alabilirsiniz.

TALİ EDİM SÜRECİ NASIL İŞLER?

Proje sonunda, asli edime konu olmayan tüm daireler Emlak Konut tarafından şeffaf bir açık artırmayla satışa çıkarılır. Bu satışlardan elde edilen toplam gelir, elinizdeki sertifika oranında hesaplanarak yatırım hesabınıza nakit olarak yatırılır.

BORSA İSTANBUL'DA SERTİFİKALARIMI SATMAK NE KADAR SÜRER?

Yatırım hesabınız üzerinden yaptığınız satış emrinizin gerçekleşmesinin ardından, paranız en geç 2 iş günü içerisinde yatırım hesabınıza geçer.

PROJE SONUNDA AÇIK ARTIRMADA SATILMAYAN EVLER NE OLUR?

Bu durumda TOKİ'nin alım garantisi devreye girer. Satılamayan tüm konutlar, izahnamede belirtilen koşullarla TOKİ tarafından satın alınır. Bu, yatırımınızın nakde dönüşünü garanti altına alan en önemli güvencedir.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YATIRIMINDAN TEMETTÜ VEYA DÜZENLİ KİRA GELİRİ ELDE EDİLİR Mİ?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımı, düzenli temettü veya kira getirisi sunan bir model değildir. Kazancınız, sertifikanın borsadaki değer artışından veya proje sonundaki Tali Edim nakit ödemesinden oluşur.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YATIRIMININ ARKASINDAKİ EN TEMEL GÜVENCE NEDİR?

Projenin arkasında Türkiye'nin iki köklü kurumu olan TOKİ ve Emlak Konut bulunmaktadır. Yatırımcı hakları SPK güvencesi altındadır ve sertifikalar borsada işlem görmektedir. Tüm süreç güvenilir kurumlar tarafından denetlenmektedir.

TOKİ VE EMLAK KONUT'UN ROLLERİ VE GARANTİLERİ TAM OLARAK NEDİR?

TOKİ, arsanın sahibi ve projenin tamamlanma garantörüdür. Bu kapsamda projenin tamamlanmasını ve satılmayan evlerin alınmasını garanti eder. Emlak Konut, projenin geliştiricisi, yöneticisi ve Gayrimenkul Sertifikası'nın ihraççısıdır.

PROJE GECİKİRSE VEYA TAMAMLANMAZSA HAKLARIM NELERDİR?

Projenin olası gecikmesi durumunda yatırımcıların mağdur olmaması için, izahnamede belirtilen koşullarda kira getirisine denk gelen bir tazminat (cezai şart) ödenmesi taahhüt edilmektedir.

SÜREÇ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE Mİ İŞLİYOR?

Evet. Tüm süreç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenir. Projeyle ilgili tüm önemli gelişmeler, finansal raporlar ve ilerleme durumları, halka açık olan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şeffaf bir şekilde duyurulur.

SERTİFİKALARIM ÇALINABİLİR VEYA KAYBOLABİLİR Mİ?

Hayır. Sertifikalar fiziki olarak basılmaz. Tıpkı hisse senetleri gibi, tüm sertifikalarınız Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde, adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda elektronik olarak güvenle saklanır.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YATIRIM MODELİ FAİZSİZ FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN MU?

Evet. Gayrimenkul Sertifikası yatırım modeli, katılım finans ilkelerine uygun şekilde tasarlanmış ve bu uygunluk, bağımsız bir İcazet Belgesi ile onaylanmıştır.