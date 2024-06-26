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Bakanlık 51 ilde arsa satacak! İstanbul ve Ankara da var: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

26.06.2024 11:27
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 51 ilde, 865 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor.

Bakanlık 51 ilde arsa satacak! İstanbul ve Ankara da var: Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 51 ilde, 865 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. 51 ilin merkezi noktalarındaki 865 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10:30’da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.

İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa’da talepler yoğun
Özellikle ev yapmak isteyen ve iş yerine uygun arsa arayan vatandaşlar; İstanbul’da 31, Ankara’da 37, Malatya’da 139, Mardin’de 16, Samsun’da 113 ve Şanlıurfa’da 119 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı.

Online katılım sağlanabilecek açık artırmalar 9-10-11 Temmuz günleri saat 10.30'da yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece / İstanbul’da yapılacak açık artırmaya internetten üzerinden de emlakmuzayede.com.tr adresinden teklif verilebilecek.

“PROJE YENİ İŞYERİ VEYA EV ALMAK İSTEYENLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Halit Çelen, “Kampanyanın yeni işyeri veya ev almak isteyenler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bende Ankara’da yaşıyorum. Etimesgut’ta ya da Gölbaşı'nda arsam olsa bahçeli bir evimin olmasını isterdim. O yüzden ben de bu kampanyadan yararlanmak istiyorum” dedi.

"ŞANLIURFA’YA YATIRIM YAPMAK İSTİYORUM”

İstanbul’da tekstil işi ile uğraştığını ifade eden Gökhan Kara, “Memleket hasreti var içimizde. Doğduğumuz topraklara yatırım yapma isteğimiz var. Çok güzel bir kampanya çıktı karşımıza. Proje çok güzel olduğu için kendi iş yerimizi Şanlıurfa’ya taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BENDE BU PROJEDEN YARARLANMAK İSTİYORUM”

Malatya’dan arsa almak istediğini belirten Ayten Tüylüoğlu, “Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın bu projesini çok değerli buluyorum. Malatya’da ev yapımına hazır arsaların 596 bin TL’ye satışa çıktığını öğrendim. Bende bu projeden yararlanmak istiyorum. Alacak vatandaşlara tavsiye ediyorum. Çok avantajlı ödemeler var” diye konuştu.

“YATIRIM AMAÇLI ARSA ALMAK İSTİYORUM”

Projeyi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sitesinden duyduğunu açıklayan Akgül Acar, “İstanbul’da yatırım amaçlı arsa almak istiyorum. Yüzde 25’i peşin 24 ay vade ile çok hesaplı ve karlı bir yatırım olacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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