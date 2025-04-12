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Bir evin bedeli 441 kira ücretine denk! TÜİK ile avantajlıyken... Asgari ücretli ev alabilir mi?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.04.2025 15:57
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Kiralık ve satılık dairelerin fiyatlarının son 5 yılda hızla yükselişi barınma sorununu da ortaya çıkardı. 2025 yılının asgari ücret 22 bin 104 lirayken kiralık dairelerin bu rakamın üzerinde olması dikkat çekiyor. Peki, 2010 yılından bugüne kadar kiralık ve satılık dairelerin fiyat değişimi ile asgari ücret arasında nasıl bir fark oluştu? İşte detaylar...

Bir evin bedeli 441 kira ücretine denk! TÜİK ile avantajlıyken... Asgari ücretli ev alabilir mi?

Türkiye'de barınma sorunu kiralık ve satılık dairelerinin fiyat artışı ile gözle görünür oranda artmaya devam ediyor. Asgari ücretlinin kirasını ödemesi zor bir hal almaya başlarken aynı zamanda satılık dairelerin fiyatları da yükselmeye devam ediyor.
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Ekonomim'in hazırladığı habere göre, TÜİK'in 'Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira’ ücretleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Konut Birim Fiyat verilerinden 2010-2015-2020 ve 2024 yılları sonundaki duruma bakıldığında değişim fark ediliyor.

TÜİK KİRAYI NE KADAR HASAPLIYOR?

TÜİK'in verilerine göre 2010 yılında beri kira değişimleri şu şekilde:

  • 2010 yılında 488,11 TL
  • 2015 yılında 669,22 TL
  • 2020 yılında 1.122,14 TL
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    Harcama kalemleri olarak incelendiğinde ise, 2022 Nisan’da açıkladığı fiyat olan 1.408,73 TL üzerinden 2024 sonuna artış oranı yüzde 480 oluyor. Bu artış oranıyla 2024 sonunda enflasyon hesaplamasında TÜİK, kirayı 8.170,65 TL olarak alıyor.

Merkez Bankası'nın verilerine göre 100 metrekarelik satılık bir evin fiyatı ise şu şekilde değişiyor:

  • 2010’da 106 bin 270 TL
  • 2015’te 221 bin 720 TL
  • 2020’de 397 bin 200 TL
  • 2024 3 milyon 606 bin 130 TL

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BİR EVİN BEDELİ 441 KİRAYA EŞDEĞER

Satılık daireler ile kiralık dairelerin fiyatlanması incelendiğinde ise satılık dairelerin daha pahalı olduğu gözlemleniyor. 2010’da ev fiyatı yaklaşık 218 kira ederken, 2015’te 331, 2020’de 354 ve 2024’te ise 441 kiraya çıkıyor.

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Asgari ücretli TÜİK'in hesaplamasına göre avantajlı konumdayken TCMB'nin hesaplamasına göre ise geride kalıyor. 2010’da asgari ücretin TÜİK’in hesapladığı kiraya oranı 1,56 olurken, yani asgari ücret 1,5 kira ederken, 2015’te bu oran 1,80’e çıkıyor. 2020’de asgari ücret 2,07 kiraya karşılık gelirken, 2024’te bu oran 2,08 oluyor.
Ev fiyatlarına oranla asgari ücret geriliyor. 2010’da asgari ücret bir ev fiyatının yüzde 0,72’si oranında olurken, 2024 gelindiğinde bu oran yüzde 0,47’ye geriliyor. Özetle, asgari ücretli Türkiye genelindeki kiraları ödemekte zorlanmazken, ev almak konusunda zor düşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
emlak konut asgari ücret 2025
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