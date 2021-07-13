Buralarda arsa veya evi olanlar yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı: İşte o liste

Pandemi hemen herkesin hayatında değişikliklere neden oldu. Pek çok kez sokağa çıkma yasağı ilan edilince, evlere kapanmak zorunda kaldık. Bu da ister istemez evlere olan ilgiyi artırdı. Öyle ki arsa fiyatları aldı başını gitti. Değerine değer katan yerlerde arsası bulunanlar adeta yaşadı. Sizler için il il arsa fiyatlarını bir araya getirdik.

MÜSTAKİL EVLER YÜZDE 50’DEN FAZLA ZAMLANDI

Pandemi ile birlikte müstakil eve olan talep arttı. Türkiye genelinde müstakil konut fiyatları son 1 yılda yüzde 64.43, konut fiyatları yüzde 31.68, arsa fiyatları ise yüzde 36.91 arttı.

Endeksa.com'un verilerine göre; Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 lira, ortalama konut fiyatı 1 milyon 116 bin lira, yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl olurken; son 1 yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 31.68, arsa fiyatları ise yüzde 36.91 artış gösterdi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE ARTIŞ YÜZDE 60’I BULDU

İstanbul , Ankara ve İzmir'de ev fiyatları artışı yüzde 60'ı buldu. Muğla'da müstakil konutların fiyatları son 1 yılda yüzde 64.53 artış gösterirken, müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 11 bin 7 lira, ortalama konut fiyatı 1 milyon 959 bin lira, yatırımın geri dönüş süresi ise 35 yıl oldu.

Antalya'da ise müstakil konutların fiyatları son 1 yılda yüzde 70.71 artış gösterirken, müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 910, ortalama konut fiyatı 1 milyon 347 bin lira, yatırımın geri dönüş süresi 32 yıl olarak kayıtlara geçti.

KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Rakamları değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, pandeminin gayrimenkul sektörüne etkilerini konut, arsa ve ticari gayrimenkuller açısından ayrı değerlendirmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Pandemi ile birlikte yeni yaşam koşullarımıza uygun konut talebi arttı ve daha büyük, balkonlu, bahçeli, müstakil evlerde stoklar azaldı. Pandeminin etkisinin bitmesi ile fiyatlar biraz düşüş gösterse bile konut üretim maliyelerinin çok artması sebebiyle konut fiyatlarında önemli bir düşüş beklemiyoruz."

"Yine pandemide akrabalarla birlikte ev yaptırma eğilimi arttı. Bunun sonucu olarak arsa fiyatları da artış gösterdi. Ticari gayrimenkul tarafında ise talebin, büyük plaza katlarından daha küçük ofislere kaydığını görüyoruz."



