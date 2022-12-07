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Çankırı TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Çankırı kura çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte isim sorgulama ekranı

07.12.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı TOKİ sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İl İl devam eden TOKİ kura çekilişlerinin yeni takvimi yayınlandı. TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden isim sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Çankırı'da TOKİ konutlarına başvuran vatandaşlar kura çekilişine dair detayları sorguluyorlar. Peki, Çankırı TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Çankırı kura çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte isim sorgulama ekranı

Çankırı TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Çankırı kura çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte isim sorgulama ekranı

TOKİ Çankırı kura çekilişi tarihi ilgilileri tarafından sorgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ ucuz konut projesinde başvuruların tamamlanmasıyla beraber kura çekilişleri başlamış oldu. Çankırı TOKİ kura çekiliş sonuçlarına dair detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Çankırı TOKİ kura çekilişine dair tüm detaylar...

ÇANKIRI TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çankırı TOKİ çekilişi tarihleri netleşti. Yeni haftanın kura takvimine göre Çankırı TOKİ konut kura çekimi 8 Aralık Perşembe saat 10.00’da başlayacak.

Çankırı 100.yıl Kültür Merkezi Konferans Salonu'nde gerçekleştirilecek olan TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

toki telefon

ÇANKIRI TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Çankırı TOKİ kura çekilişi sonuçları için;

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Çankırı toki kura sonuçları

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