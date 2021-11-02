FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Çeşme Belediyesinden 10 milyonluk arsa satışı

Çeşme Belediyesinden 10 milyonluk arsa satışı

02.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mülkiyeti Çeşme Belediyesi’ne ait olandeki taşınmaz için arsa satış ihalesi yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanında, mülkiyeti Çeşme Belediyesinde olan ve İsmet İnönü Mahallesi’nde yer alan taşınmazın satışı yayımlandı. İlanda arsanın muhammen satış bedelinin 10 milyon lira olması ise dikkat çekti.

Çeşme Belediyesinden 10 milyonluk arsa satışı

Bugün yayımlanan Resmi Gazete ihale ilanında, Çeşme ilçesi İnönü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satılacağı duyuruldu.

İHALE ÖĞLEDEN SONRA YAPILACAK

Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda, ihale komisyonunca 16 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00 itibari ile yapılacak olan ihaleyi kazanan kişi ya da kurumdan taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecek.

BEDELİ 10 MİLYON LİRA

6392 parsel içerisinde yer alan arsanın büyüklüğü 3 bin 551 metrekare olarak açıklanırken, fiili durumu ise boş olarak yer aldı. Arsanın muhammen satış bedeli ise 10 milyon lira olarak ilanda yer alırken, ihaleye katılmak isteyen kişilerin ödeyecekleri geçici teminat bedeli ise 300 bin TL olarak belirtildi.

Kredi Hesaplama

Konut kiraları yüzde 80 arttı! Hangi ilde kiralar ne kadar oldu?Konut kiraları yüzde 80 arttı! Hangi ilde kiralar ne kadar oldu?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil fiyatları korkuttu! İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?Otomobil fiyatları korkuttu! İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
Yeni emlak vergi düzenlemesi geliyor Yeni emlak vergi düzenlemesi geliyor
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Şirketlerden açıklama! "Üretim durabilir"

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

Bu ilçelerde evi olan yaşadı! Fiyatlar uçuşa geçti

Ethereum 8 bin doları görebilir

Ethereum 8 bin doları görebilir

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.