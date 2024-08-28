Doğrulanmış ilan dönemi başlamadan siteler hazırlıklara başladı... Teknik hazırlıklar 15 Eylül'e kadar tamamlanacak! Emlakçıları uyardılar

Ticaret Bakanlığı, taşınmazların ticaretine ilişkin ilan platformlarındaki emlakçılara yönelik doğrulama yükümlülüğü getirerek Bakanlıkça oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 2'inci fazının uygulamasının 15 Eylül itibarıyla devreye alınacağını duyurdu.

Bakanlık bu düzenleme vatandaşların mağdur edilmemesi, sahte ilanlara geçit verilmemesi ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Emlakta gerçekleştirilen bu düzenleme kapsamında sahibinden.com CMO'su Nazım Erdoğan, yeni dönem için hazırlıklarına başladıklarını aktardı.

1 OCAK'TAN SONRA MÜMKÜN OLMAYACAK

Daha önce, 1 Kasım 2023'teki EİDS düzenlemesinde de hazırlıklarını tamamlayarak değişikliği ilk uygulayan portal olduklarını ifade eden Erdoğan, sürece hakim olduklarını ve çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Erdoğan, "Kullanıcılarımızın kolay bir geçiş süreci yaşaması için 15 Eylül'e kadar bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. 1 Ocak'tan itibaren yetki belgesi olmayan gayrimenkul danışmanlarının ilan portallarını kullanması mümkün olmayacağından mutlaka belgelerini almaları gerekiyor. Henüz yetki belgesini almamış olan danışmanların zaman kaybetmeden bu belgelerini temin etmelerini bu vesile ile tekrar hatırlatmış olalım" ifadelerini kullandı.

"TÜM KANALLARDA DÜZENLEME GEÇERLİ OLMALI"

Düzenlemenin başarıya ulaşması için dijital kanalların yanı sıra offline tüm kanalları da kapsamasının, mecralar arasında haksız rekabetin önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıdığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle düzenlemeyle sadece ilan sitelerinin değil hem offline mecraların hem de sosyal medya platformlarındaki grupların ve hesapların da uyum sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece düzenleme ile hedeflenen ortamının sağlanmasının mümkün olacağını düşünüyoruz. Aksi takdirde sadece belli mecralar uyum sağlarsa hem uyum sağlayan mecraların aleyhine bir durum oluşacaktır hem de ulaşılmak istenen amaç tam anlamıyla hasıl olmayacaktır."

EMLAKÇILARI UYARDI!

Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat de 15 Eylül'de yürürlüğe girecek olan EİDS'nin emlak sektöründe ilan güvenilirliğini artırmak ve tüketiciyi korumak amacıyla birçok yeniliği içerdiğini aktardı.

İdikat, "Bu düzenlemeyle, artık emlak ilanları e-Devlet üzerinden doğrulanarak yayınlanabilecek. Düzenleme, ilanların tapu kayıtlarındaki bilgilerle eşleştirilmesini zorunlu kılarak ilanların doğruluğunu garanti altına alıyor. Ayrıca, sadece yetkilendirilmiş emlakçıların ilan verebilmesine izin verilecek, bu sayede sektörde denetim güçlenecek ve mağduriyet azalacak" diye konuştu.

HUKUKİ SORUMLULUĞU VAR!

İlanların doğrulanması için EİDS'in kullanılacağını ve tüm bilgilerin doğru ve güncel olmak zorunda olacağının bilgisini paylaşan İdikat, bu düzenlemenin sektörde şeffaflığı artırarak, tüketicilere daha güvenilir bir hizmet sunulacağının hedeflendiğini aktardı.

İdikat, "Bu düzenleme, konut alacak ve satacak kişilere e-Devlet üzerinden yetkilendirme, yetki belgesi, kişisel ilan verme ve ilanın yenilenmesi gibi yeni yükümlülükler getiriyor. Satıcılar, ilanlarında verdikleri bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak zorunda. İlanlarını doğrulamak için gerekli belgeleri platformlara yüklemeleri gerekecek ve eksik veya yanlış bilgi vermenin hukuki sorumluluğunu taşıyacaklar" uyarısında bulundu.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır