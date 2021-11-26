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Dövizdeki köpüğün adresi lüks konut olacak

26.11.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövizdeki manipülatif hareket, dikkatleri bir kez daha gayrimenkul sektörüne çevirdi. Türk gayrimenkul sektörüne ilginin artarak devam ettiğini söyleyen Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, “Dövizdeki manipülatif hareket sebebiyle kurlarda oluşan köpük, gayrimenkul sektöründe yerli – yabancı yeni bir alım iştahı doğuruyor. Bu yıl ilk 10 ayda peşin veya inşaat firması bünyesindeki kampanyalarla gerçekleşen satışlar yüzde 17 arttı ve 876 bin adede ulaştı.

Dövizdeki köpüğün adresi lüks konut olacak

Kurların stabil hale gelmesiyle birlikte konut satışında yeni ve hareketli bir dönem bekliyoruz” dedi. Finansal piyasalarda dövizin hareketlenmesi ve kurun geldiği seviye nedeniyle Türkiye, konut yatırımı açısından yabancıların en çok ilgi gösterdiği pazarların başında geliyor. Yatırımını, döviz bozdurarak en önemli finansal enstrümanlardan biri olan gayrimenkule yapmak isteyen yabancılar, coğrafi açıdan önemi, fiyat /m2 cinsinden prim yapma potansiyeli, vatandaşlık imkanı ve projelerdeki lüksyaşam seçenekleri açısından Türkiye’ye yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Döviz piyasasındaki hareketlilik sonrası gayrimenkul pazarındaki gelişmeleri değerlendiren Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, “Dövizdeki manipülatif hareketin mantıklı bir açıklaması yok.

Kurlarda oluşan bu köpük, gayrimenkulsektöründe yeni bir alım iştahı doğuracaktır.Bu nedenle kurların stabil hale gelmesiyle birliktekonut satışında yeni ve hareketli bir dönem bekliyoruz.’’şeklinde konuştu.

PEŞİN SATIŞLAR YÜZDE 17 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı konut satış verilerine dikkat çeken Faruk Akbal, “Ocak-Ekim 2021’de banka kredili konut satışları yüzde 60 düşüşle 10 ayda 209 bin adete gerilerken, peşin veya inşaat firması bünyesindeki kampanyalarla gerçekleşen satışlar 10 ayda 876 bin adede ulaştı. Bir başka deyişle banka kredisiz bir seçenekle konut satışı yüzde 17 arttı.

Yabancılara konut satışı ise ilk 10 ayda yüzde 38 artışla 43.372 adede ulaştı. Bu sene ilk kez yıl toplamında 50 bin rakamı aşılacak görünüyor.” dedi.

16 MİLYAR LİRALIK PORTFÖYÜMÜZLE ÜLKEMİZE DÖVİZ KAZANDIRIYORUZ

Yabancıların gayrimenkul alırken ilk seçeneklerinden birinin Türkiye’deki lüks segment konutlar olduğunun altını çizen Akbal, “16 milyar TL olan portföy büyüklüğümüzde son dönemde dövizin hareketlenmesi nedeniyle, yabancıların Türkiye gayrimenkul pazarına artan ilgisini karşılamak için çok yoğun bir döneme girdik. Onaltı Dokuz’dan, Sea Pearl’e, Mevsim İstanbul’dan Beyaz Park Topkapı’ya kadar 10’dan fazla proje ile Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancılara satış işlemi gerçekleştirerek ülkemize önemli bir miktarda döviz girişi gerçekleştiriyor ve konut ihracatında çok önemli bir rol oynuyoruz Yabancıya konut satışı, ülkemize döviz kazanımı açısından kıymetli bir değer.Biz de Nevita olarak bu döviz girişini sağlamak için sektörün önde gelen projeleri ile sektöre yön veriyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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