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Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde 'küresel referans noktası' hedefi

Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, kamu, akademi, yatırım dünyası ve teknoloji girişimlerini aynı platformda buluşturdu.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde 'küresel referans noktası' hedefi
Hande Dağ

Zirvenin açılışında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, girişimcilik ve teknoloji yatırımlarını desteklemek amacıyla EKİP çatısı altında bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuracaklarını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehircilik, teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlü bir dönüşüm sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 1

Emlak Konut GYO tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirve; kamu temsilcileri, yatırımcılar, girişimciler, akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonellerini aynı çatı altında buluşturdu.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 2

"Her İcat, Yeni Bir Milat" temasıyla gerçekleştirilen zirvede; girişimcilik, yapay zekâ, akıllı şehirler, enerji teknolojileri, proptech ve contech çözümleri ile yatırım ekosisteminin geleceği ele alındı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 3

YASİR YILMAZ: “FİKİRLERİ SAHAYA TAŞIYAN BİR EKOSİSTEM OLUŞTURUYORUZ”

Zirvenin açılışında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, insanlık tarihindeki her büyük dönüşümün arkasında güçlü fikirlerin bulunduğunu belirterek, Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nin bilginin üretime dönüştüğü önemli bir platform haline geldiğini söyledi.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 4

Geçen yıl ilki düzenlenen zirvenin ardından birçok girişimle iş birlikleri geliştirdiklerini ifade eden Yılmaz, fikirlerin yalnızca konuşulmadığı, uygulamaya dönüştürüldüğü bir yapı kurduklarını kaydetti.

Yılmaz, "Bizim yaklaşımımız fikirleri uygulamaya dönüştürmek ve teknolojileri sahaya taşımaktır. Bu anlayışla oluşturduğumuz Emlak Konut İnovasyon Platformu yani EKİP ile girişimlerin gelişimini destekleyen, yenilikçi teknolojilerin uygulama alanı bulmasını sağlayan güçlü bir yapı oluşturduk." dedi.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 5

1000'İN ÜZERİNDE KATILIMCI, 60 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ VE 20 YATIRIM FONU

Bu yıl zirvenin çok daha geniş bir katılımla gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, organizasyonda 1000'in üzerinde katılımcının yer aldığını, 60 teknoloji girişimi ve 20 yatırım fonunun ekosistemin önemli aktörleri olarak zirvede bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz, EKİP kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin önde gelen yaklaşık 40 üniversitesi ve teknoparkıyla iş birliği protokolleri imzaladıklarını, girişimlerin yatırımcılarla buluşmasını sağlayacak yeni modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Program kapsamında yürütülen ideathon, hızlandırma ve PoC süreçleriyle girişimcilerin ürün geliştirme ve ticarileşme süreçlerine destek verildiğini aktaran Yılmaz, bu yıl 5 farklı şehirde düzenlenen ideathonlarda 56 takımın yarıştığını, 15 finalist takımın projelerini zirvede sergileme hakkı kazandığını kaydetti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 6

29 GİRİŞİM MEZUN OLDU, 11 GİRİŞİM ÇÖZÜM ORTAĞINA DÖNÜŞTÜ

Yılmaz, hızlandırma programı kapsamında 29 girişimin mezun edildiğini, 11 girişimin Emlak Konut süreçlerine çözüm ortağı olarak entegre edildiğini ve 17 girişimin PoC süreçlerine dahil edildiğini belirtti.
Bu sonuçların fikirlerin ürüne dönüştüğünü ve girişimlerin sektör içinde somut karşılık bulduğunu vurgulayan Yılmaz, genç girişimcilerin ve teknoloji geliştiricilerinin sektörün dönüşümünde kritik rol oynadığını ifade etti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 7

6 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYLE BULUŞULDU

Genç yeteneklerin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirten Yılmaz, Genç Yetenek Programı kapsamında 37 üniversitede 6 binden fazla öğrenciyle bir araya geldiklerini söyledi.

Programın gençlerin üretim kabiliyetlerini ve çözüm geliştirme yetkinliklerini ortaya koyduğunu ifade eden Yılmaz, girişimlerin ilk aklına gelen çözüm ortağı ve yatırımcıların güven duyduğu bir platform olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 8

EMLAK KONUT'TAN GİRİŞİMLERE YATIRIM DESTEĞİ

Konuşmasında teknoloji ve girişimcilik yatırımlarına yönelik yeni bir adımı da açıklayan Yılmaz, EKİP bünyesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulacağını duyurdu.

Yılmaz, fon sayesinde girişimlerin yalnızca fikir ve ürün geliştirme aşamasında değil, büyüme ve yatırım süreçlerinde de destekleneceğini belirterek, "Fikirden ürüne, üründen yatırıma uzanan yolculukta gelecek vadeden girişimlerin büyümesine katkı sunmayı ve teknoloji ekosistemimize kalıcı değer kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 9

“GAYRİMENKUL GELİŞTİRMEDE OLDUĞU KADAR TEKNOLOJİDE DE KÜRESEL OYUNCU OLACAĞIZ”

Emlak Konut'un 73 yıllık tecrübesini geleceğin teknolojileriyle buluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, iştirak şirketlerinin farklı uzmanlık alanlarında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

EPP'nin proje geliştirme ve yönetiminde, EKA Asansör'ün yerli sanayi alanında, EKA Enerji ve Teknoloji'nin ise enerji çözümleri, dijital altyapılar ve teknoloji projelerinde faaliyet gösterdiğini ifade eden Yılmaz, Emlak Konut Global'in Hayat Mekke Projesi ile bilgi birikimini uluslararası ölçekte değerlendirdiğini kaydetti.
Yılmaz, "Proptech ve Contech alanlarını sektörümüzün geleceğine yön verecek stratejik başlıklar olarak görüyoruz. Hedefimiz yalnızca gayrimenkul geliştirmede değil, gayrimenkul ve inşaat teknolojileri alanında da küresel ölçekte referans gösterilen bir yapıya dönüşmektir." dedi.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 10

BAKAN YARDIMCISI ÖMER BULUT: “TEKNOLOJİ ODAKLI KALKINMA ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR”

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesini artırdığını ifade ederek, şehircilik ve inşaat sektöründe geliştirilen yenilikçi çözümlerin ülkenin kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin şehirlerini geleceğe hazırlarken kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik ekosisteminin ortak akılla hareket etmesinin önemine işaret eden Bulut, Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nin bu iş birliklerini güçlendiren önemli bir platform olduğunu kaydetti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 11

AKILLI ŞEHİRLER VE YAPAY ZEKÂ GÜNDEMİN MERKEZİNDE YER ALDI

Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi kapsamında iki gün boyunca düzenlenecek panellerde yapay zekâ uygulamaları, akıllı şehir teknolojileri, enerji verimliliği, dijital ikizler, sürdürülebilir yapı teknolojileri, yatırım ekosistemi ve girişim sermayesi mekanizmaları ele alınacak.
Katılımcılar teknoloji girişimlerinin ürünlerini inceleme ve yatırımcılarla birebir görüşme imkânı buluyor.
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'nın, kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasını buluşturarak Türkiye'nin teknoloji odaklı şehircilik vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 12

EMLAK KONUT ANAHTAR FİKİRLER ZİRVESİ'NDE "HER İCAT YENİ BİR MİLAT" DEDİRTEN TARİHİ YOLCULUK

Geleceğe kapı açan fikirlerin buluşma noktası olan Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi, katılımcılarına eşsiz bir zaman yolculuğu imkânı sundu. Zirve alanında hareketli portreler ve dijital bilgi ekranlarıyla donatılan "Bilim İnsanları Tüneli", yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan bir "Vizyon Köprüsü" kurdu.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 13

Tarihin akışını değiştiren 13 büyük dehanın yer aldığı “Bilim İnsanları Tüneli”, zirvenin mottosu olan "Her icat yeni bir milat" sözünü de adeta ete kemiğe büründürdü. Katılımcılar bu tünelde, doğanın işleyişini çözen Isaac Newton'dan, cebirin babası Harezmi’ye, çağının ötesindeki otomasyon fikirleriyle mühendisliğe yön veren El-Cezeri'den, enerjinin kurallarını baştan yazan Nikola Tesla’ya uzanan bir mirasla karşılaştı. Tünelde ayrıca gözlem ve ölçümün ustası Biruni, sanat ile bilimi aynı eskizde buluşturan Leonardo da Vinci, mimariyi medeniyetle birleştiren Mimar Sinan ve dünya denizlerini gelecek kuşaklara aktaran Piri Reis'in derin bilgeliği de yer aldı. Sınırları aşma cesaretini simgeleyen Hezarfen Ahmet Çelebi ve radyoaktivite çalışmalarıyla çığır açan Marie Curie, DNA onarımı keşfiyle hücrelerin sırrını çözen Nobel ödüllü Aziz Sancar, stratejik dehasıyla İstanbul’u fethederek "bir çağı kapatıp yenisini açan" Fatih Sultan Mehmed ve tarihçiliğe evrensel bir bilimsel derinlik kazandıran Halil İnalcık ise azmin ve stratejinin önemini bugünün iş dünyasına yeniden hatırlattı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz açıkladı: Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde küresel referans noktası hedefi 14

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