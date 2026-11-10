Emlak vergisinde kritik tarih yaklaşıyor! Gecikene zam uygulanacak

Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin 2026 yılı emlak vergisi ödemelerinde ikinci taksit için geri sayım başladı. Kasım ayının son gününde tamamlanacak ödeme sürecinde, borcunu zamanında kapatmayan mükellefleri gecikme zammı bekliyor. Belirli koşulları taşıyan tek konut sahipleri ise emlak vergisinde sıfır oranlı uygulamadan faydalanabiliyor.

2026 yılına ait emlak vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü 30 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. Yılda iki eşit parça halinde tahsil edilen verginin ilk taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında ödenirken, yılın ikinci ödemesi kasım ayında yapılıyor. Yıllık vergi borcunun tamamını ilk taksit döneminde yatıran taşınmaz sahiplerinin kasım ayında yeniden ödeme yapmasına gerek bulunmuyor.

ÖDEMELERDE BELEDİYE VE DİJİTAL KANALLAR KULLANILABİLİYOR

Mükellefler, emlak vergisi borçlarını taşınmazlarının bağlı bulunduğu belediyelerin veznelerine giderek ödeyebiliyor. Belediyelerin sunduğu dijital hizmetler de ödeme için alternatif oluşturuyor. İlgili belediyenin altyapısına bağlı olarak e-belediye sistemi, e-Devlet ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da işlem gerçekleştirilebiliyor. Ancak ödeme yapmadan önce kullanılabilir kanalların ve mevcut borç tutarının belediyeden teyit edilmesi önem taşıyor.

ÖDEMEYİ GECİKTİRENE AYLIK YÜZDE 3,7 ZAM

30 Kasım'a kadar yatırılmayan ikinci taksitler için aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Gecikmenin maliyetini ortaya koyan örneğe göre, vadesi geçmiş 6 bin liralık bir taksidin bir ay boyunca ödenmemesi durumunda 222 lira ek yük oluşuyor. Böylece mükellefin ödemesi gereken toplam tutar 6 bin 222 liraya çıkıyor.

Burada gecikme zammı, yıllık emlak vergisinin tamamına değil, süresi içinde ödenmeyen taksit miktarına göre hesaplanıyor. Bir aydan kısa süren gecikmelerde ise ayın tamamı üzerinden değil, geçen gün sayısı dikkate alınarak günlük hesaplama yapılıyor.

VERGİ DEĞERLERİNDE ÜÇ KATLIK ÜST LİMİT

2026 yılı emlak vergisi hesaplamalarında taşınmazların vergi değerlerine yönelik getirilen sınırlama da uygulanıyor. Yeni düzenleme kapsamında bu yıl için belirlenen bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılında geçerli olan değerlerin üç katından fazla olamıyor. Ancak söz konusu düzenleme, bütün taşınmazların vergi değerinin otomatik olarak üç katına yükseltildiği anlamına gelmiyor.

Öte yandan 2027, 2028 ve 2029 yıllarında yapılacak vergi değeri artışlarında farklı bir hesaplama yöntemi kullanılacak. Bu dönemlerde yeniden değerleme oranının yarısı yerine oranının tamamı esas alınacak.

TEK EVİ OLAN HERKES MUAFİYETTEN YARARLANAMIYOR

Emlak vergisinde belirli mükellef grupları için sıfır oranlı bina vergisi uygulaması bulunuyor. Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olanlar arasında; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirinin yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından aldığı emekli aylığından oluştuğu kişiler, gaziler, engelliler ve şehitlerin dul ve yetimleri gerekli koşulları karşılamaları halinde bu imkândan yararlanabiliyor.

Ancak yalnızca tek konuta sahip olmak, vergi muafiyeti için yeterli kabul edilmiyor. Hak sahiplerinin kendi durumlarına uygun bildirimleri ve gerekli belgeleri, taşınmazın bulunduğu belediyeye teslim etmesi gerekiyor.

30 Kasım'daki son ödeme tarihinden önce belediye kayıtlarının incelenmesi, mükelleflerin hem ödenmemiş taksit tutarlarını öğrenmesine hem de varsa muafiyet haklarını netleştirmesine yardımcı olacak.