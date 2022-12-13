FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Son dakika: Ev alacaklar dikkat! Bakan Kurum 'yakında' diyerek duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor...

Son dakika: Ev alacaklar dikkat! Bakan Kurum 'yakında' diyerek duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor...

13.12.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'yakında açıklayacağız' diye duyurdu. Öte yandan, Bakan Kurum, gelire göre farklı faiz oranı uygulaması yapılacağını da belirtti.

Son dakika: Ev alacaklar dikkat! Bakan Kurum 'yakında' diyerek duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor...

Son dakika haberi... TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Orta Gelire Konut Kampanyası hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, "Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz." dedi.

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

"YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını belirterek, "Yakında açıklayacağız. Kampanya ile proje arzını da artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

konut15

KONUT KREDİLERİNDE FARKLI FAİZ ORANI UYGULAMASI BAŞLAYACAK

Konut kredilerinde ise gelire göre farklı faiz oranı uygulamasının başlayacağını belirten Bakan Kurum bununla ilgili de çalışmalar olduğu bildirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyorKonut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor
Milyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldıMilyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldı
EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı… EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum konut

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den EYT açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den EYT açıklaması!

Araç sahipleri dikkat! Yüzde 280 arttı, uzman isimler açıkladı: Yüzde 60 indirim...

Araç sahipleri dikkat! Yüzde 280 arttı, uzman isimler açıkladı: Yüzde 60 indirim...

Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...

Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...

Mustafa Sarıgül'ün asgari ücret sözleri olay oldu!

Mustafa Sarıgül'ün asgari ücret sözleri olay oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.