Son dakika: Ev alacaklar dikkat! Bakan Kurum 'yakında' diyerek duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor...

Son dakika haberi... TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Orta Gelire Konut Kampanyası hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, "Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz." dedi.

"YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını belirterek, "Yakında açıklayacağız. Kampanya ile proje arzını da artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KONUT KREDİLERİNDE FARKLI FAİZ ORANI UYGULAMASI BAŞLAYACAK

Konut kredilerinde ise gelire göre farklı faiz oranı uygulamasının başlayacağını belirten Bakan Kurum bununla ilgili de çalışmalar olduğu bildirdi.



