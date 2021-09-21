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Ev alanlar dikkat! Yüzde 22 indirim başvuruları bugün başladı

21.09.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada TOKİ borcunun en az yüzde 25'inin ödeyen vatandaşlara yüzde 22 indirim yapılacağını belirterek, "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz." demişti. İndirim başvuruları bugün itibarıyla başladı.

Ev alanlar dikkat! Yüzde 22 indirim başvuruları bugün başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı belirtildi.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

TOKİ Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi.

Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bugün başlayan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

EN AZ YÜZDE 25'İNİ PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Murat Kurum
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