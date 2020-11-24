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Ev aldıktan sonra geri alınan ödemeler... Konut alırken alınan; tapu harcı, ekspertiz, emlak vergisi iade ediliyor!

EMLAK HABERLERİ  | 24.11.2020 08:17 | Son Güncelleme

Konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle, normalleşme sürecinde binlerce kişi ev sahibi oldu. Ev alırken yapılan masraf ödemeleri, devlet birimlerine yapılan ödemeler gibi binlerce liralık ödemeler yapılıyor. Ev alım sürecinden alınan ve geri verilen ödemeler nelerdir? İşte konut alanların geri almak için başvuru yapabileceği ödemeler!

Ev aldıktan sonra geri alınan ödemeler... Konut alırken alınan; tapu harcı, ekspertiz, emlak vergisi iade ediliyor!

Normalleşme süreciyle başlayan konut kredisindeki düşük faiz oranları ile on binlerce kişi ev sahibi oldu. Krediyle alınan evlerde vatandaşlar hem kredi masraflarında hem de tapu masrafları olarak bazı ödemeler gerçekleştirdi. Krediyle ev alanlar da dahil birçok vatandaşın geri ödendiğini bilmediği bazı ödemeler, ev sahibi olan vatandaşlar geri almadan bekliyor. Konut sahibi olanların devlet kurumlarından ve bankalardan alabileceği geri ödemelerin listesini haberimizde derledik. İşte ev sahiplerinin geri alabileceği ödemeler!

EV SAHİPLERİNİN GERİ ALABİLECEĞİ MASRAFLAR NELER?

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından bankalar kredi oranlarını tekrar güncelledi. Emlak365'te yer alan habere göre; ev alırken yapılan masraf ödemeleri, devlet birimlerine yapılan ödemeler gibi binlerce liralık ödemeler yapılıyor. Ev alım sürecinden alınan ve geri verilen ödemeler nelerdir? İşte konut alanların geri almak için başvuru yapabileceği ödemeler!

KENTSEL DÖNÜŞÜM TAPU HARCI GERİ ALINIR MI?

KENTSEL DÖNÜŞÜM TAPU HARCI GERİ ALINIR MI?

Ev sahibi olanların geri alacağı ödemelerden birisi de kentsel dönüşüm tapu harcı iadesidir. Kentsel dönüşüm tapu harcı iadesi yapılıyor mu merak eden vatandaşlara Resmi Gazete'de yayımlanan karar detaylarını paylaşalım. Resmi Gazete'de yayımlanan ve uygulamada olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile vatandaşların bazı hakları bulunuyor. Bu yönetmeliğin 7. maddesine göre ev sahibi olan vatandaşların tapu harcı muhafiyeti oluyor. Bu düzenleme ile ev alırken; belediyelerce alınan ücret ve harçlar, , veraset ve intikal vergisi, kullanılacak kredilerden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi için muafiyet hakkı ve noter harcıdamga vergisi ödeyen vatandaşlara tapu harcı muhafiyeti veriliyor. Ev alırken bu ödemeyi yapan kişiler başvuru yaparak ödemelerini geri alabilecekler.

EKPERTİZ ÜCRETİ GERİ ALINIR MI

EKPERTİZ ÜCRETİ GERİ ALINIR MI?

Ev alanların merak ettiği bir diğer konu da ekspertiz ücreti geri alınır mı konusu. Satın alınan evin değerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ekspertiz ücreti ödemesi de geri alınabiliyor. Ekspertiz ödemesi 1200 TL'ye kadar çıkabiliyor ve fiyatlarda değişkenlik gösterebiliyor. Ekspertiz ücretini ödediğinize dair banka size bir fatura sunuyorsa bu ücreti geri alamıyorsunuz. Eğer ekspertiz ücret faturası yoksa ya da banka adına kesildiyse bu durumda başvuru yaparak ekspertiz ücretini alabiliyorsunuz.

EMLAK VERGİSİ GERİ ALINIR MI

EMLAK VERGİSİ GERİ ALINIR MI?

Emlak vergisi iadesi yapılıyor mu merak eden vatandaşlara, emlak vergisi iade olabilecek ödemelerden birisi olduğunu fakat belirli şartları olduğunu belirtelim.. Satın aldığınız evin 200 metrekare altında olduğunu ve geliriniz olmadığını ıspatladığınız takdirde bu ödemeyi de geri alabiliyorsunuz. Emekliler, şehit aileleri (dul ve yetimler), gaziler, engelliler ve sosyal güvenlik kurumlarından alınan aylık dışında farklı bir geliri olmayanlara emlak vergisi geri iade ediliyor. İade talebinin son 5 yıl içinde yapılması gerekiyor.

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