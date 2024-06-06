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Ev sahipleri 1 Temmuz'u bekliyor: Kirada yüzde 25 tartışması: Fiyatlarda 'denge' detayı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.06.2024 11:29
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kira zammında yüzde 25 sınırı düzenlemesinin uzatılmayacağı sinyalini vermesinin ardından 1 Temmuz sonrası için hazırlıklar da başladı. Yüzde 25 sınırının kaldırılmasını bekleyen ev sahiplerinin boş dairelerini kiralamaya başlayacağı düşünülüyor. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı da kirada yüzde 25 sınırının kaldırılmasının fiyatları nasıl etkileyeceğini anlattı.

Ev sahipleri 1 Temmuz'u bekliyor: Kirada yüzde 25 tartışması: Fiyatlarda 'denge' detayı!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kira artışında yüzde 25 sınırına ilişkin, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok" açıklamasını yaptı. Bakan Şimşek'in açıklamasının ardında 1 Temmuz için geri sayım başladı. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, yüzde 25 kira zammı sınırına ilişkin, “Yüzde 25’in normal bir orana dönmesi, enflasyon oranı veya üzerinde bir seviyeye gelmesi dengeleri oluşturacak ve olumlu etkileyecektir” dedi.

Çekici, yüzde 25 kira artış oranının düşük kaldığını belirterek, “Bunun kalkması çok olumlu etkileyecektir. Gayrimenkul konut tarafında satışların önemli ölçüde azalması, yüzde 25’lik kira artışı ile yetinmeyen kesimin evlerini boş tutmasına veya yeni evler satın almamasına yol açtı. Yüzde 25’in normal bir orana dönmesi, enflasyon oranı veya üzerinde bir seviyeye gelmesi dengeleri oluşturacak ve olumlu etkileyecektir” ifadesini kullandı.

"FAİZLERİN ARTMASI MEVDUAT YATIRIMLARINA İLGİYİ ARTTIRIYOR"

Politika faizi ile gayrimenkul sektörünün ters orantı halinde olduğunu dile getiren Çekici, “Faizler arttıkça sektöre olan talep oldukça düşer. Mevduat ve diğer yatırım enstrümanlarına ilgi artar. Konut alımı ve davranış modeli bir miktar beklemeye alınır. Bir taraftan faiz oranlarının yükselmesi, kredi faiz oranlarının proje finansmanını veya bireysel kredi kullanımlarını da olumsuz etkilediği için bizim piyasamız için çok doğrusal bir oran getirmiyor” diye konuştu.

“RİSKLER YATIRIMCININ FRENE BASMASINA NEDEN OLUYOR”

Faiz artışlarından gayrimenkul sektörünün yara aldığını ifade eden Çekici, şunları kaydetti:

“Maliyetler çok yüksek. Enflasyonist bir ortam var. Döviz stabil ama beklentileri olanlar dövize de yatırım yapıyor. Konut piyasası geçtiğimiz yıllara göre daha stabil ve durgun. Bunun biraz hareketlenmesi gerekiyor. Çünkü dünya ve Avrupa’daki birinci pazar. OECD ülkelerine göre Amerika’dan sonraki ikinci pazar. Çok ciddi bir talep var, çok ciddi bir ihtiyaç var. Bu talebi de körükleyen bir arzın olması gerekir. Arzda oldukça düşük saydığımız sebeplerden öngörülemeyen maliyetler bunun bir kısmını oluşturuyor. Riskler yatırımcının frene basmasına neden oluyor.”

(İHA)

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Kira ev sahibi Yüzde 25 Kira Artışı
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