FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ev sahipleri dikkat! Vergide adaleti pekiştirmek için yeni emlak vergi düzenlemesi geliyor

Ev sahipleri dikkat! Vergide adaleti pekiştirmek için yeni emlak vergi düzenlemesi geliyor

28.10.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgiye göre vergide adaleti pekiştirmek için gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler yeniden değerlendirilecek. Değerlendirme yapılırken diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınacak.

Ev sahipleri dikkat! Vergide adaleti pekiştirmek için yeni emlak vergi düzenlemesi geliyor

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgiye göre, kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yapısının korunması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında etkin bir şekilde kullanılan maliye politikası, program döneminde ekonomik toparlanmayı destekleyecek.

Maliye politikası para politikası hedefleriyle uyumu da gözetecek şekilde Türkiye'nin büyüme potansiyelinin artırılmasına, ekonomik refahın kapsayıcı ve sürdürülebilir biçimde bölüşümüne, cari açığın sürdürülebilir seviyede tutulmasına, yurt içi tasarrufların ve yatırımların teşvikine katkı verecek şekilde uygulanacak.

Program döneminde yatırımların ve harcama programlarının etkinliği artırılacak, kamu gelir kalitesi iyileştirilecek ve kamu borcunun milli gelire oranı sürdürülebilir düzeylerde tutulacak.

Kamu mali yönetiminde harcamaların sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarıyla finanse edilmesini teminen vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri gözetilerek vergi mevzuatının gözden geçirilmesi, verginin tabana yayılması, gönüllü uyumun artırılması ve mükellef hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

VERİMSİZ HARCAMA ALANLARI TASFİYE EDİLECEK

Programda, bu kapsamda belirlenen politika ve tedbirlere de yer verildi.

Buna göre, kamu harcamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi, kamu kurumlarının performansının değerlendirilmesi ve sağlıklı mali sıkılaştırma uygulamalarının yürütülmesine yönelik olarak harcama gözden geçirmeleri yapılacak, harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacak.

Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

DÖNER SERMAYELER VE ÖZEL HESAPLAR AZALTILACAK

Mali disipline katkı sağlamak üzere döner sermayeler ve özel hesaplar azaltılarak merkezi yönetim bütçe kapsamı genişletilecek.

Döner sermayeli işletmelerin 2022 yılından başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilmesine ilişkin çalışmalar yürütülecek.

ETKİN OLMAYAN TEŞVİKLER KALDIRILACAK

Teşvik, destek ve sosyal yardım uygulamaları gözden geçirilerek etkin olmayan uygulamalar kaldırılacak, plan öncelikleri çerçevesinde yapısal düzenlemeler yapılacak.

Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeler gözden geçirilerek etkin olmayanlar kademeli kaldırılacak. Vergisel teşvikler gözden geçirilerek vergi harcaması nitelikli olanlar ve vergisel etkileri tespit edilecek.

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI 2022'DE HAZIRLANACAK

Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılacak.

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler, diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek.

Söz konusu vergiler, tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini esas alacak şekilde gözden geçirilecek.

Vergi kayıp, kaçağı ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle etkin mücadeleye yönelik araştırma, risk analizi, değerlendirme ve koordinasyon faaliyetleri yürütülecek.

Bu kapsamda, 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı, 2022 yılı içerisinde hazırlanacak.

2020-2021 yıllarına ilişkin makro ve sektörel düzeyde kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülecek.

Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'nin kapasite ve kabiliyetleri, belirlenecek sektörlere ilişkin sektörel risk analizi yapılmasına imkan sağlayacak şekilde geliştirilecek.

Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacak.

GAYRİMENKUL ALIM SATIM DEĞERİNİN BELİRLENMESİNDE YENİ SİSTEM

Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecek.

Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturacak.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak ve taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileri ile tutulacak.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi tamamlanacak.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için e-belge, e-imza, e- arşiv, e-fatura gibi yeni teknolojik imkanlara sahip, muhasebe odaklı bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacak. (AA)

Yabancılara satılan konutun ortalama değeri 196 bin doları aştıYabancılara satılan konutun ortalama değeri 196 bin doları aştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk ne paylaşsa çıkıyor! Shiba Inu, Floki Inu, Hamstercoin, DOGE ve annesinin tokeni Radio CacaElon Musk ne paylaşsa çıkıyor! Shiba Inu, Floki Inu, Hamstercoin, DOGE ve annesinin tokeni Radio Caca
PARTNEREşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattıEşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattı
Ortalama konut değeri açıklandıOrtalama konut değeri açıklandı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) resmi gazete Cumhurbaşkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

İngiltere’de daha güçlü ekonomi için vergi indirimine gidildi

İngiltere’de daha güçlü ekonomi için vergi indirimine gidildi

Şaka coinler rekor kırmaya devam ediyor

Şaka coinler rekor kırmaya devam ediyor

Erdoğan fiyatları uygun demişti, 3 hafta dayanabildiler!

Erdoğan fiyatları uygun demişti, 3 hafta dayanabildiler!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.