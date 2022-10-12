FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Bunların yapmadan önce iki kere düşünün, uzmanlardan uyarı geldi

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Bunların yapmadan önce iki kere düşünün, uzmanlardan uyarı geldi

12.10.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut ve kira fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşın gündeminden düşmüyor. Son 1 yılda kiralara 2-3 kat zam geldi. Emlak piyasasında artan fiyatlar, kiracı ve ev sahipleri arasında gerginliklere yol açmaya devam ediyor. Uzmanlar kira sözleşmelerinde doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Bunların yapmadan önce iki kere düşünün, uzmanlardan uyarı geldi

Ev sahiplerinin kiracılardan maaş bordrosu, kredi notu gibi kriterler istemesi de ayrıca tepkilere neden oldu. Uzmanlar, bu taleplerin hukuki olmadığını ileri sürüyor. Kira sözleşmeleri çerçevesinde ev sahibi ve kiracıların haklarının neler olduğunu aktaran Doç. Dr. Umut Yeniocak, kira sözleşmelerinde doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.

Yeni boyalı olarak kiracıya teslim edilen konut ya da iş yerinin, sözleşme sonunda yeni boyalı olarak iade edilmek zorunda olmadığını belirten Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, kanuna göre, olağan kullanımdan kaynaklı eskimelerden ve bozulmalardan kiracının sorumlu tutulamayacağını hatırlattı. Ancak buradaki kritik noktanın, kiracının olağan kullanımı dışında yapıya zarar verip vermediği hususu olduğunu söyleyen Yeniocak, böyle bir durumda kiracının, zarardan elbette sorumlu tutulabileceğini ifade etti.

“FİİLEN DEVAM EDEN SÖZLEŞME, BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMEYE DÖNÜŞMEZ”

Doç. Dr. Umut Yeniocak, bir diğer önemli konunun konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşme süresiyle ilgili olduğunu söyledi. Sözleşme süreci bitmesine rağmen fiilen devam edilen sözleşmenin, belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmeyeceğini kaydetti. Sözleşmenin, Kanun gereği kendiliğinden bir yıl uzadığına işaret eden Doç. Dr. Umut Yeniocak, sözleşmenin bu sebeple belirli süreli sözleşme olarak kalmaya devam edeceğini ifade etti.

konut9

“KİRA TESPİT DAVALARI, OTOPARK GİBİ AÇIK ALANLARA UYGULANAMAZ”

Kira ilişkisinde beş yıl dolunca, kirayı emsal kira bedelleri düzeyine yükseltmek için kira tespit davası açılabildiğini söyleyen Yeniocak, “Bu davalar, sadece konutlar ve çatılı iş yerleri için açılabilir. Diğer kira sözleşmelerinde açılamaz. Örneğin, otopark gibi açık alanlar için bu dava açılamaz ama kapalı otopark için açılabilir” dedi.

“KİRACIYA İHTAR GÖNDERMEDEN ÖNCE İKİ KERE DÜŞÜNÜN”

Bugünlerde ihtiyaç sebebiyle çok sayıda tahliye davası açıldığına da dikkate çeken Doç. Dr. Yeniocak, ev sahiplerinin bu davaları açmadan önce kiracıya ihtar göndermek zorunda olmadıklarını kaydederek, “Davaların, sözleşme süresinin sonunda ve bir ay içinde açılmasının şart. Bu bir ay içinde dava açmak yerine kiracıya ihtar gönderilirse, dava açma süresi kira yılı boyunca uzamış olur” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte projeyle ilgili tüm merak edilenlerBakanlık tek tek açıkladı! İşte projeyle ilgili tüm merak edilenler
Kamu bankalarının emekli promosyonu belli olduKamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu
Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam dahaFiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha
Anahtar Kelimeler:
kira sözleşmesi konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

Yine zamlandı, artık 'lüks' oldu! Haftalık 550 lira...

Yine zamlandı, artık 'lüks' oldu! Haftalık 550 lira...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.