FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Ev aldı ama 2 yıldır giremiyor 'Kira alamıyorum, üstüne para veriyorum'

İçerik devam ediyor

Mersin'de kiracısı bulunan bir daireyi satın alan vatandaş, yaklaşık 2 yıldır evine giremediğini ve kira alamadığını iddia etti. Kiracının tahliyesi için açtığı davanın reddedildiğini belirten vatandaş, 41 bin TL karşı taraf vekalet ücreti ödemek zorunda kaldığını söyleyerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, Ramazan Merveyanoğlu, 29 Ocak 2025 tarihinde apartmanın ikinci katında bulunan, içerisinde yabancı uyruklu bir kiracının yaşadığı daireyi satın aldı. Evi satın aldıktan sonra kiracıya noter aracılığıyla ihtarname gönderdiğini belirten Merveyanoğlu, ihtarnameye rağmen kiracının evi boşaltmadığını ve kendisine herhangi bir kira ödemesi yapmadığını ileri sürdü.

Ev aldı ama 2 yıldır giremiyor Kira alamıyorum, üstüne para veriyorum 1

TAHLİYE DAVASI REDDEDİLDİ, 41 BİN TL VEKALET ÜCRETİ ÇIKTI

Kiracının tahliyesi için mahkemeye başvurduğunu anlatan Merveyanoğlu, yargılama sürecinde bilirkişi raporu hazırlandığını, aylık kira bedelinin 20 bin TL olması gerektiğini düşündüğü daire için 2 bin TL değer belirlendiğini iddia etti. Mahkemenin tahliye talebini reddettiğini söyleyen Merveyanoğlu, kararın ardından karşı tarafın avukatına 41 bin TL vekalet ücreti ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

"NE EVİME GİREBİLİYORUM NE DE KİRA ALABİLİYORUM"

Yaşadığı süreci anlatan Merveyanoğlu, evi satın aldığı tarihten bu yana kiracıyla sorun yaşadığını belirterek, "Mersin Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında bir daire satın aldım. Aldığım zaman içerisinde kiracısı vardı, yabancı uyruklu bir vatandaşımız. Ona noterden bir tebligat çektim. Yaklaşık 2 yıldır ben bu evi almışım, ne evime girebiliyorum ne de evimin kirasını alabiliyorum. Ben şu anda mağdurum" dedi.

Ev aldı ama 2 yıldır giremiyor Kira alamıyorum, üstüne para veriyorum 2

TAHLİYE DAVASI REDDEDİLDİ

Kiracının evden çıkarılması için mahkemeye başvurduklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Merveyanoğlu, yargılama sırasında hazırlanan bilirkişi raporundaki kira bedeline de tepki gösterdi. Merveyanoğlu, "Biz mahkeme yoluyla tahliye kararını çıkartmak için mahkemeye başvuru yaptık. Mahkeme bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi raporuna istinaden buranın kirası normalde 20 bin TL olması gerekirken 2 bin TL olarak belirlendi. Bizim kiracı hiçbir şekilde kira vermedi. Biz evin tahliyesini istedik. Hem kira alamıyoruz hem de hakim dosyaya ret verdi" diye konuştu.

"HEM MAL SAHİBİYİM HEM DE ÜSTÜNE PARA VERİYORUM"

Mahkemenin tahliye talebini reddetmesinin ardından karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemek zorunda kaldığını ifade eden Merveyanoğlu, "Ona istinaden vekalet ücreti de bana çıktı. 41 bin TL de ben vekalet ücreti karşı tarafın avukatına vermem lazım. Hem mal sahibiyim hem de üstüne para veriyorum. 2 yıldır kira da alamıyorum. Mağdurum. Mağduriyetim için hukuk işlemlerini başlattık ama maalesef bir türlü sonuca varamadık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EKK sonrası sorunlu fon açıklaması! Ara ödemeler ne zaman?EKK sonrası sorunlu fon açıklaması! Ara ödemeler ne zaman?
Otomotiv devinden dev hamle! Sürücüsüz taksiler yola çıkıyorOtomotiv devinden dev hamle! Sürücüsüz taksiler yola çıkıyor

Anahtar Kelimeler:
Kiracı Kira ev sahibi ev almak ev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.